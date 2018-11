DELFI VIDEO | Sten Sokk annab aimu ridade vahelt: ma ei tea, miks meil kodusaalis elu nii raskeks tehti

"Meie rõhk läks alguses kaugvisete äravõtmisele," sõnas kohtumise järgselt mängu alguse taktika kohta Sten Sokk. "Me ei tahtnud alla väga palju abi anda. Arvan, et läksime sellega natuke alt. Oleks pidanud kindlate meeste pealt rohkem riskima ja rohkem abi andma."

Lauavõitlus Gruusiale 38-32, ründelauad 14-7. Visuaalne pilt tundus kohati isegi veelgi enam ühele poole kaldu. Kohtunikud lubasid kõvasti "maadelda" ja 50-50 otsused kippusid pigem minema külaliste kasuks.

"Ma ei saa väga kõvasti välja öelda seda, aga ma ei tea, miks meil kodusaalis elu nii raskeks tehti," oli Eesti koondise mängujuht hämmingus. "Välised faktorid ei hoidnud meid väga... Aga mul on hea meel, et meie nooremad mehed ei löönud risti ette. Tulid sisse ja mängisid enesekindlalt. Nende mängude juures on see põhiline. MMile pääsu oleme minetanud ja nüüd peavad noored mehed rohkem mängima ja vastutust võtma."

Juba esmaspäeval kohtub Eesti korvpallikoondis MM-valikmängus võõrsil Saksamaaga.