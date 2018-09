DELFI VIDEO | Sander Raieste: peame tänase päeva meelde jätma ja viie-kuue aasta pärast tagasi tegema

"Ilusad momendid ilusateks momentideks... Sellega mängu ei võida. Isegi lähemale ei too," lausus 19-aastane ääremängija pärast 43:86 kaotust.

"Raske on. Kunagi ei oota, et sinust niimoodi üle joostakse. Samas oleme alles noor koondis. Peame need hetked meelde jätma ja viie-kuue aasta pärast tagasi tegema. Selge tasemevahe oli. Siin jääbki üle need detailid meelde jätta ja Serbiasse kaklema minna."

Raieste tunnistas siiski, et nii mõndagi jäi ka eestlaste endi taha. Päris kõike ei saa tasemevahe kaela ka ajada. "Mingid momendid olid paremad, mingitel hetkedel jäime lahjaks. [Dennis] Schröderiga oleksime võinud füüsilisemad olla. Kui me paremad ei ole, tuleb näidata, et nad mängivad meie kodus ning siin lihtsat jalutuskäiku ei tule. Et kui bussi istutakse, peab jääd peale panema ja aru saama, et on käidud Saku suurhallis," rääkis Raieste.

Pühapäeval ootab Eestit juba uus tugev vastane - võõrsil Serbia. Raieste usub, et keegi tänast "sauna" pikalt põdema ei jää. "Mis siin ikka pabistada. Keegi ei oodanudki, et me ise Saksamaale paarikümnepunktise laeka paneme. Tuleb ära harjuda, et selline tase meid ootabki. Eeldame, et mängime nendevanustena sama hästi."