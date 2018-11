DELFI VIDEO | Rain Veideman kinni kiilunud rünnakust: sealt ei oleks võinud, vaid oleks pidanud viskama

Vaatamata sellele, et Eesti oli terve teise poolaja tagaajaja rollis, siis omad võimalused kaalukaussi kallutada kindlasti olid. Üks moment, mis kohtumise lõpus eredalt meelde jäi, oli Rain Veidemanile kätte mängitud viskekoht kolmese joone taga, ent viskamise asemel läks Veideman korvi alla kolme mehe vahele ja kaotas palli. Seis oli sel hetkel 65:71 ja tabav kaugvise tähendanuks vahe sulamist kolmele punktile. Normaalaja lõpuni jäi sel hetkel umbes 2.50.

"Ma ei arvanud, et vabaks jään. Kui Talts mulle edasi söötis, olin kindel, et keegi jookseb mulle peale. Automaatselt läksin kohe läbi ja poolel teel vaatasin, et ei tulnudki kedagi peale. Siis olin juba ummikus," kirjeldab Veideman rappa läinud momenti. "Sealt ei oleks võinud, vaid oleks pidanud viskama."

Veidemani arvele jäi 18 minutiga 11 punkti. Kaugviskeid tabas ta 1/3, kahepunktiviskeid 3/3. Tema takistamisel tegid vastased kuus viga. Küll oli Veidemani +/- näitaja meeskonna nõrgim, -14.