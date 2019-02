DELFI VIDEO | Mis Tiit Sokul nende serblastega on? "Endine Jugoslaavia. Nendega oli juba noorteklassidest peale põhiline rivaliteet."

Mis Sokul nende serblastega on? Nii kui nad Tallinna tulevad, nii neilt skalp võetakse. "Endine Jugoslaavia," muigab Sokk magusalt. "Nendega oli juba noorteklassidest peale põhiline rivaliteet. Aga see selleks. Ju siis on meie sats neile ebasobiv."

Eesti jäi neljanda veerandaja alguses 8-punktilisse kaotusseisu 49:57, ent sellest roniti välja. Normaalaja viimased viis minutit möödusid juba punkt-punkti heitluses ja Eesti väljus sellest võitjana. Otsustava kolmese tabas 10,3 sekundit enne lõppu Sander Raieste.

"Võistkondlik kaitse oli okei. Kõik üritasid ja tegid. Lõpus olid kohad korrektselt välja mängitud. Lõpujoonel võivad kõik eksida, aga meil oli kodusaal. Ja kodusaalis tuleb sisse visata," andis Sokk kohtumisele hinnangu.

MM-valiksarja lõpetab Eesti korvpallikoondis 24. veebruaril Thbilisis, kus vastu tuleb Gruusia. Täna jäi Gruusia võõrsil alla Kreekale 69:81.