DELFI VIDEO | Kristjan Kangur: kõik pisiasjad kokku annavadki võidumängu

Eesti korvpallikoondise kapten Kristjan Kangur lausus, et nägi kaaslaste nägudest tahtejõudu juba enne kohtumist Iisraeliga, mis lõpuks vägeval moel 78:62 võideti.

"Tuli rahuldavalt välja. Alati saab paremini. Aga suures plaanis täitsa okei. Tulemus räägib enda eest," sõnas Kangur, kes ise panustas võitu 14 punkti ja 6 lauapalli.

Suure töö tegi Eesti ära ründelauas, mille me võitsime tervelt 15:5. "Kõik väiksed detailid lugesid - agressiivsus kaitses, andsime pallile survet, et nad ei saaks teha kiireid ja häid otsuseid. Eesmärk oli panna neid kahtlema. Loomulikult on ründelaud alati tahtmise küsimus. Kõik pisiasjad... Ja tulebki kokku võidumäng," ütles Kangur.

Kanguri sõnul ei saa öelda, et meeskond mängu eel enesekindlusest oleks pakatanud. Küll aga nägi ta kaaslaste silmis tahtmist. "Tahtmist oli meestes näha. Kõik tegid isuga. Koduseinad toetasid meid - see annab ju alati juurde. Kõik, kes platsil olid, ja isegi need, kes ei saanud platsile, tegid väga hea töö," lisas ta.