DELFI VIDEO | Kapten Kangur enne mängu Kreekaga: tagasilööke pole olnud!

Eesti korvpallikoondisel seisab reedel ees ülitähtis kohtumine võõrsil Kreeka koondisega, kuid kapten Kristjan Kanguri sõnul möödus esimene treening edukalt.

"Täna oli esimene päev, esimene kogunemine, keeruline on mingit hinnagut anda. Suuremaid tagasilööke ei olnud, ainult Martinil tervisega," vihjas Kangur Dorbeku haigusele.

Hooaeg on meeste jaoks juba pikk olnud, kuid Kanguri arvates ei tohiks situatsiooni üle dramatiseerida. "Püsti me seisame, palli me põrgatame. Eks see hooaeg on kontidesse läinud, mänge on palju olnud, graafik on tihe olnud," lisas ta.