DELFI VIDEO | Janar Talts: võidu tõi hea võistkondlik mäng

Eesti korvpallimeeskond avas täna MM-valiksarjas võiduarve, alistades kodupubliku ees 73:70 Suurbritannia. Lõpuveerandil tähtsaid korve toonud Janar Talts, kes kogus 8 punkti ja 9 lauapalli, ütles, et võit tuli tänu heale võistkondlikule mängule.

"Me saame võita just võistkondliku mängu pealt ja täna tuli see hästi välja. Vastased mängivad niivõrd individuaalselt, aga täna õnneks suutsime neid pidurdada," rääkis Talts Delfile. "Emotsionaalselt oli see väga hea võit, sest inglastel on hea meeskond."