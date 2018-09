DELFI VIDEO | Indrek Visnapuu: mängud Belgiaga andsid infot, keda ja kuidas edaspidi kasutada

"Kindlasti ei saa kaotusega rahul olla, aga eks me peame reaalsust ka vaatama," sõnas Visnapuu pärast 55:68 allajäämis Rakveres. "Eilsega võrreldes suutsime sammu paremaks saada ja kontrollmängud ju selleks ongi, et tuvastada nõrgad kohad ja katsetada mängijaid. Seekord oli meil uusi mängijaid pundis ja need kaks mängu andsid infot, keda ja kuidas järgnevates mängudes kasutada."

Belgia vastu oli koondises kümme meest, nädalavahetusel tulevad kolm veel lisaks.

"Kindlasti saame Kotsari ja Nurgeri tulekuga korvialusesse tsooni jõudu juurde. Juba massi ja jõu osas. Kui me vaatame kahepunktivisete protsenti, siis ega meil suurte belglaste vastu seal midagi teha polnud. Raieste tulek annab ka tagamängijate rotatsiooni tubli panuse juurde. Kindlasti kolm väga vajalikku mängijat koondisele," on Visnapuu veendunud.

Kui kõik 13 meest tervena püsivad, siis eeldatavalt jääb 12 hulgast välja üks debütantidest, kas Saimon Sutt või Karl-Martin Kask.