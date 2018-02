DELFI VIDEO | Gert Kullamäe poja vägevast debüüdist: nutma päris ei hakanud, aga tunne on hea!

Eesti korvpallikoondises sai täna debüüdi kirja Gert Kullamäe 18-aastane poeg Kristian, kes kogus 78:62 võidumängus 8 mänguminutiga 8 punkti.

TV6-s mängu kommenteerinud Gert Kullamäe kommenteeris Delfile poja etteastet järgmiselt: "Olen neid emotsionaalseid hetki hiljuti veel läbi elanud. Sügisel, kui ta Bundesliga debüütmängus mu endise koduklubi Bambergi vastu platsile pandi, tuli kananahk ihule ja võttis silma märjaks. Täna nutma ei pidanud hakkama, aga tunne on hea."

"Hea meel on selle üle, et Eesti tegi südika mängu ja võitis. Mõned uued tulijad nagu Sten Olmre ja Kristian mängisid end treeneri jaoks pildile. Olen Eesti korvpalli fänn ja Eesti korvpall vajab suure südamega mängijaid. Meil on nooremas generatsioonis mehed, kes tahavad Eestit esindada ja see on suur valuuta," lisas Kullamäe.

