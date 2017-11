DELFI TEL AVIVIS | Tiit Sokk: tagaukse söödud ja Blatti kolm kolmest. Loe punktid kokku, ongi pahasti

Eesti korvpallikoondis sai Iisraelis sahmaka külma vett kraevahele, kui kaotas MM-valiksarja avamängus kohalikule koondisele 68:88. Suur vahe tuli sisse teisel poolajal, kus jäädi alla 33:50.

Koondise peatreeneri Tiit Soku sõnul oli murdehetk 3. veerandajal, kui ridamisi pandi vabaviskeid mööda. "Oli halb periood, kus viskasime viis vabaviset mööda. Oleksime tulnud 2-3 punkti peale, aga andsime vastastele edu. Võtsime teisel poolajal ka liiga palju raskeid viskeid, pidanuks rünnakul vähe targemalt mängima," analüüsis Sokk. Ta oli nõus, et teisel poolajal läks tagant liialt uhamiseks, balanss kadus ära. " Eks mängijad ka väsivad. Oleks me jällegi paar rasket viset sisse pannud, siis... Kui vastased lasid palli käest lahti, oli see üsna tihti sees. Iisrael tegi korraliku mängu."

Tõsi ta on. Võtme või need samad kaugvisked. Nii meie kui Iisrael saime kirja 9 kaugviset, aga nemad viskasid peale 14, meie 38 korda. Tegime 24 viset rohkem, aga mingit edu sellest ei saanud. "Koduvõistkonnal pole palju vaja. Üks soodne moment ja kõigil on kohe näpud püsti. Lõunamaa värk. Oli üks moment, mida me ei suutnud kontrollida ja sealt kärises. Kokkulepped Richard Howelli osas ka enam ei pidanud, hakkasime teda paremale poole laskma, pluss need tagaukse (backdoor) söödud. Kümme punkti tuli sealt kindlasti. Backdoor ja Tamir Blatti kolm kolmest, mis ta sai vabalt panna. Loe punktid kokku, ongi pahasti," tõdes Sokk.

Rain Veideman kurtis, et meeskond jäi hätta vastase kaitse murdmisega pärast seda, kui nad hakkasid vahetama. "Meil olid mängijate vahetamise vastu mõned liikumised, neid oleks pidanud rohkem kasutama. Hakkasime liiga vara ebavõrdseid vahetusi otsima ja kasutasime liikumisi liiga vähe. See pani mängu seisma," arutles peatreener.

Üllatavalt palju, tervelt 17 minutit teenis Eesti koondise debüüdil mänguaega Sten Olmre. Esialgu polnud Sokul teda plaanis niivõrd palju kasutada, aga Olmre näitas end heast küljest. "Olmre oli tubli," kiitis Sokk. "Ta hoidis teravust üleval. Eks ta vajab koondise skeemidega harjumist, aga ta sai asjadega hakkama." Olmre arvele kogunes 8 punkti ja 4 lauapalli.

Eesti koondise resultatiivseimad olid 14 punktiga Rain Veideman ja Kristjan Kitsing. Mõlema viskeprotsent jättis aga soovida, Veidemanil visked väljakult 6/21 ja Kitsingul 5/13.