DELFI TEL AVIVIS | Rain Veideman: tunne on okei, kui viskele lähen, aga no ei kuku sisse

Eesti meeste korvpallikoondis alustas 2019. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja võõrsil kaotsega Iisraelile 68:88.

Vahe hakkas sisse kärisema kolmandal veerandajal kui seisul 45:43 tegi Iisrael spurdi 11:4 ja pääses üheksaga ette 56:47.

"Nad hakkasid kaitses vahetama ja meil on sellega alati probleeme olnud. Nii ka täna," kommenteeris Rain Veideman juhtunut. "Mängu alguses nad ei vahetanud, saime üsna vabalt viskele ja olimegi mängus. Järsku, üks hetk hakkasid ja meile lõi bloki ette." Esimese ja teise poolaja erinevusena tõi Veideman veel välja selle, et avapoolajal said väiksemad mehed korvi alla kokku tõmmata, väljast vastased väga viskeid ei võtnud, aga teisel poolajal seda enam teha ei saanud.

Veideman tõi Eesti koondise resultatiivseimana 14 punkti, aga kaugelt ei kukkunud kohe üldse (0/8). Ka viimases Itaalia liiga mängus jäi ta kaugvisete osas nullile (0/7). "Ei tea, mis värk on," raputas Veideman nõutusest pead. "Tunne on okei, kui viskele lähen, aga no ei kuku sisse. Eks ma pean midagi muutma."

Pead norgu Veideman ei lase, põdemiseks pole lihtsalt aega. "Mis me siin ikka pettunud oleme. Pea püsti ja edasi. Esmaspäeval uus mäng ja vaatame, mis saab."

Eesti kohtub esmaspäeval koduväljakul Suurbritanniaga.