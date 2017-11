DELFI TEL AVIVIS | Kristjan Kanguri kohale kerkis küsimärk

Homme MM-valiksarjas Iisraeliga vastamisi mineva korvpallikoondise raudvara Kristjan Kanguri tervislik seis on murettekitav.

Neljapäeval mängupaigas kaks saalitreeningut teinud Eesti koondisel tekkis ärev hetk hommikusel harjutuskorral kui parema jala kubemesideme juures tunnetas valu Kristjan Kangur. Eesti koondise kapten astus väljakult ära ja pärast seda ta enam platsil ei käinud.

Vigastuse tõsidusest pole täit selgust, aga fakt on see, et mingi valuaisting jalast läbi käis. Koondisega kaasas olev meditsiiniline personal üritab teha kõik võimaliku, et Kangur homme ikkagi meeskonda aidata saaks. Õhtusel treeningul ta ei osalenud.