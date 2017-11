DELFI TEL AVIVIS | Korvpallikoondis peab järgmises mängus kogenud kaptenita hakkama saama

Eesti korvpallikoondis alustas 2019. aasta MM-valiksarja kindla kaotusega, kui võõrsil jäädi 68:88 alla Iisraelile. Koondise kapten Kristjan Kangur sai koondist aidata napid kaheksa minutit. Trauma tõttu jääb ta eemale esmaspäevasest valikmängust Suurbritanniaga.

“Reaalsus on selline, et suure tõenäosusega jääb ta järgmisest mängust kõrvale. Võib öelda, et esmaspäeval ta ei mängi,“ sõnas koondise peatreener Tiit Sokk.

Kangur ise oli tänase osas esialgu lootusrikas, äkki jalg peab vastu. "Lootsin natukene adrenaiini peale, mis mängu ajal aitab, aga sellest ei piisanud. Täna hommikusel visketreeningul ma ühtegi kiiremat liigutust ei teinud, nii või naa tuli see variant ära proovida. Kahjuks jalg maksimaalset pingutust ei kannatanud," resümeeris Kangur.

Teist poolaega vaatas ta pingilt ja hindas mängu nii: "Eks igalt poolt hakkas kärisema. Igas elemendis jäime natukene alla. Kõik asjad kokku ja sealt see vahe tulebki. Tegelikult olime ju pea 30 minutit mängus. Kõik oli võimalik. Oleks ise mingid asjad ära pannud, võinuks pinge olla päris lõpuni."

Kanguri asemel peaks esmaspäevases kohtumises koha sisse võtma Matthias Tass.