DELFI TEL AVIVIS | Iisraeli koondise uus peatreener on Eestile varasemalt paksu pahandust valmistanud

Käesoleva aasta 10. oktoobrist ehk pisut enam kui kuu aega on Iisraeli korvpallikoondise peatreeneriks olnud Martin Müürsepa ja Valmo Kriisa eakaaslane Oded Katash. Homme teeb 43-aastane Katash A-koondise peatreenerina debüüdi Eesti vastu.

Iisraeli rahvusmeeskonnal vahetati peatreenerit, kuna Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril saadi tagasihoidlik 21. koht. Alagrupis võideti viiest mängust vaid üks ja play-off´i uks jäi suletuks. Kaotati Itaaliale, Leedule, Gruusiale ja Ukrainale ning võideti Saksamaad 82:80.

Iisraeli koondist juhendas EM-il Erez Edelstein, kellele öeldi viisakalt aitäh ja anti lahkumisteade näppude vahele. Edelstein käis 2016. aasta augustis Iisraeli B-koondisega ka Tallinnas kontrollturniiril. Eesti jäi tookord rabeda mänguga Iisraelile alla 69:76.

Ameti üle võtnud Katash juhendas läinud suvel U20 koondist ja väga edukalt. Iisraeli noored tulid EM-il hõbedale, korrates juutide läbi aegade parimat tulemust. Hõbedal oldi ka aastal 2000 ja 2004. Igati loogiline käik, et rahvuskoondise peatreeneri ametit pakuti just Katashile. Leping sõlmiti neljaks aastaks.

Endise tippmängijana, kes kandnud nii Tel Avivi Maccabi kui Ateena Panathinaikose särki, on Katashil tagataskust võtta väärtuslik kogemuste pagas. Treeneri karjääri alustas ta 2004. aastal olles ametis olnud Iisraeli tippklubide, kaasa arvatud Tel Avivi Maccabi juures. Hooajal 2009/2010 tüüris ta peatreenerina riigi meistriks Gilboa Galil Hapoeli, pärast mida võeti Katash Iisraeli koondise juurde abitreeneriks.

Iisraeli korvpalliliidu kõrge ametniku Amos Frishmani sõnul ei maksa Katashilt koheselt oodata imesid, sest ta pole võlur. "Me ei eelda, et paar kuud pärast EM-i on koondise mäng kordades parem. Ehitame tuleviku meeskonda, alustame pika visiooni elluviimist. Soovime, et noored mängijad tõuseks esile ning mõne aja möödudes peaks läbi selle kaasnema ka tulemuste tõus," kõneles Frishman koondisega seonduvast visioonist.

Tuleb tunnistada, et mängijana suutis Katash kohati olla küll võluri tasemel. Näiteks 1995. aastal Tallinnas peetud U22 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste valikturniiril, kus ta viskas keskmiselt 27,3 punkti mängus ja Eesti vastu kõmmutas tervelt 41 punkti. Iisrael sai Eestist jagu 86:81. Õnnestus ka endal toona seda mängu näha ja siiani on "nurjatud" Katashi vägiteod meeles. Olgu lisatud, et tagamängija viskeprotsent turniiril oli 63,4 (52/82), kaugviskeid tabas ta sealjuures üle 50 protsendi (16/30). Halleluuja!

Iisraeli ja Eesti korvpallikoondised kohtuvad MM-valiksarja mängus homme algusega kell 14.00. Delfi vahendab sündmusi kohapealt.