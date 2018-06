DELFI ŠOTIMAAL | Jõesaarest peab saama must hobune

Eesti korvpallikoondisel on reede õhtul Suurbritanniaga peetaval MM-valikturniiri kohtumisel kasutada ka n-ö must hobune - Janari Jõesaar.

24-aastane Jõesaar oli kahes eelmises koondise mängude tsüklis vigastuse tõttu eemal. Samuti ei teinud ta kaasa seekordsetes kontrollmängudes Soomega.

Esmalt pidi ta ettevalmistuse alguses jääma nädalaks eemale jalavigastuse leevendamiseks tehtud süsti tõttu, Soomega peetud teises kontrollmängu ajal vaevles ta viirushaiguse küüsis.

Eile reisis Jõesaar koos meeskonnaga Šotimaale ning on valmis andma endast maksimumi. Peatreener Tiit Sokk ootab temalt tuge teravas üks ühe vastu mängus. „Trennis lubas jalg teha teravaid liigutusi ja suuna muutusi. Usun, et saan hakkama," märkis Jõesaar. „Trenni olen teinud vähem, kuid füüsiline vorm on korralik."

Vanuse poolest noore, kuid klubikorvpallis juba kogenud Jõesaare osalemine peaks andma Eestile kontrollmängudega võrreldes lisakäigu.

Eesti ja Suurbritanni kohtuvad reedel kell 21.30 Glasgows.