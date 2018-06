DELFI ŠOTIMAAL | Eestlased peavad kiiresti kohanema korvide taga haigutava tühjusega

Suurbritannia korvpallikoondis võõrustab täna MM-valikturniiril Eestit Glasgow suurejoonelises Emirates Arenal.

Eesti koondise kõige kogenum mängija, lõppenud hooaja parimaks korvpalluriks valitud Siim-Sander Vene, tunnistas pärast eile õhtul toimunud treeningut, et sellises saalis on alguses väga ebamugav visata. Põhjus on lihtne, korvi taga haigutab tühjus.

Kuuldavasti on võimalik paigutada tribüünid ka väljaku otstesse, kuid korvpallimäng ei too kokku nii palju publikut, et 7000 pealtvaatajat mahutavas saalis tuleks ära kasutada kõik võimalused. Nii tulebki mängijatel sihik paika saada pisut harjumatutes oludes.

Eile õhtul toimunud treeningul polnud eestlaste tabavusel siiski häda midagi. Viskedrillide ajal tekkis võidu nimel korralik heitlus ning soojendusel saadi saja tabamusega hakkama ettenähtud aja piires.

Suurbritannias ei kuulu korvpall populaarseimate spordialade hulka. Seepärast on isegi üllatav, et koondise mängud peetakse nii suures saalis. Kaval käik on koondise mängude Londonist välja viimine. Esimene kodumäng Kreeka vastu peeti Leicesteris, Eesti ja Iisraeliga kohtutakse Glasgows.