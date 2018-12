DELFI SAKSAMAAL | Siim-Sander Vene: mõned polnud survega harjunud, teised polnud selleks lihtsalt valmis

MM-valikturniiril võõrsil Saksamaale 70:87 alla jäänud Eesti koondise peatreener Tiit Sokk ja mõned juhtmängijad tõdesid justkui ühest suust, et saatuslikuks sai vastase kardetud tugev surve.

„Nad surusid meid nii palju ära, et me ei saanud õigete kohtade peale palli ning ei saanud panna ka õigeid katteid," sõnas lõpuks Eesti parimana 18 punkti kogunud Siim-Sander Vene. „Teadsime, et mäng tuleb füüsiline, kuid osa mehi pole sellise stiiliga harjunud, mõned polnud aga selleks lihtsalt valmis."

Tiit Soku sõnul ei andnud ükski vastane hetkekski järgi ning pingilt tulid üha uued mängijad, kes suutsid meie pallureid survestada. „Sellise mängu vastu pead ise olema terav ja tugev," nentis Sokk. Paraku jäi eestlastel endil võtmehetkedel agressiivsusest puudu.

Eriti keeruline oli nendel mängijatel, kes igapäevaselt pallivad ainult koduses liigas. „See on fakt!" kinnitas hooaega Itaalias alustanud, kuid praegu uut töökohta otsiv Vene. „Sellise füüsilise mänguga pole lihtsalt harjutud. Seepärast ei suudeta ka vajalikul hetkel ise kõvemini tegutseda."

Soku sõnul on asjade selline käik loogiline, sest koduses liigas sellist kaitsemängu ei kohta. „Selline stiil vajab harjumist," lausus ta.

Eesti koondise mängujuhi Sten Soku hinnangul näitas mäng Saksamaa koondisega ilmsekalt, mis juhtub siis, kui initsiatiiv vastasele loovutada. „Jõuliselt kaitses mängivale noorele meeskonnale polegi palju rohkemat vaja. Kodusaal aitas ka sakslastele kaasa. Tallinnas oleksime neile paremini vastu saanud," arutles ta.