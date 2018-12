DELFI SAKSAMAAL | Eesti peab kontrollima lauda, et saada kergeid korve

Eestlaste jaoks muutis mänguks valmistumise keerulisemaks see, et sakslaste koondis on võrreldes eelmise mänguga paljuski muutunud. Suure tõenäosusega jääb nende mängujoonis endiseks, kuid pole teada, kellele tuleks kõige rohkem tähelepanu pöörata.

„Keegi peab nende meeskonnast esile tõusma ja astuma otsustaja rolli," sõnas Eesti koondises videoanalüüsiga tegelev Visnapuu. „Seni on nad kõik olnud rollimängijad, seda ka oma koduklubides."

Eesti mäng sõltub aga sellest, kuidas suudetakse kontrollida oma kaitselauda ja tänu sellele saada kergeid korve. „Kui saame lauapallid kätte, õnnestub algatada kiireid rünnakuid, mis annavad kergemaid korve," rääkis Visnapuu pärast Eesti koondise hommikust treeningut. Ta meenutas, et septembris Tallinnas peetud kohtumises jäädi liiga kergesti sakslaste surve alla. „Esimeses mängus tegime liiga palju pallikaotusi. Seepäraste ei saanud me oma rünnakut üles võttagi."

Täna kell 21 algavas kohtumises on Eestil kasutada eelmise korraga võrreldes palju kogenum ja kõrgetasemelisem koosseis. Vahetunud on koguni seitse mängijat. Neist paljud on kuulunud koondisse aastaid ning seepärast ei valmista kokkmäng neile ka suuri raskusi. „Treeningutel on näha, et mõned mehed mõistavad juba poolelt sõnalt, mida on vaja teha," märkis abitreenerite seltskonda kuuluv Heiko Rannula.

Eesti ja Saksmaa vaheline korvpalli MM-valikturniiri kohtumine algab kell 21. Delfi teeb mängust tekstipõhise otseülekande.