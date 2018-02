DELFI KREEKAS | Tiit Sokk näeb ohtu korvi all: ega kõik, kes meid vaatavad hakkavadki sinna suruma

Eesti meeste korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk näeb tänase MM-valikmängu eel Kreeka trumpe eelkõige korvialuses mängus. Vastastel on pikkust ja massi rohkem.

"Nad on ikka vähe suuremad kui meie ja otsivad hästi palju korvialust mängu," on näidanud eeltöö. "Tuleb kõva võitlus. Me oleme vähe väiksemad ja kui mõni võistkond veel spetsiaalselt otsib seda käiku, siis tuleb kõva võitlus, et neid sinna mitte lasta. Bourousis ei ole Kreeka pikkadest selles plaanis kõige hullem. Temale meeldib rohkem väljast visata. Mõnel teisel mehel meeldib möllata ainult korvi all," pelgab Sokk pigem Mavroeidise ja Vasilopoulose mängu.

Samas, kohtumisest brittidega on meil sarnane kogemus olemas. Ka nemad surusid mängu korvi alla. „Ega kõik, kes meid vaatavad hakkavadki suruma korvi alla. Meil tuleb lihtsalt vastu seista,“ näeb Sokk asjade käigus paratamatust.

Mida ütleb peatreener Kreeka koondise kohta üldisemas plaanis? "Põhijõud, kes mängisid ka eelmises aknas, jäid kreeklastel samaks. Neil on enam-vähem sarnane rivistus nagu Suurbritanniaga mängus. Vaid kaks tagameest on vahetuses, kellest me suurt ei tea. Eks statistika järgi saame nendest mingi ettekujutuse. Edurivi poole pealt on neil muutusteta," sõnab Sokk.

Mida peaks Eesti koondis kohtumises kõige enam silmas pidama? "Meil tuleb korrektselt mängida. Kreekaga ei tohi mängu lahtiseks lasta. Vastasel juhul võivad nad endid käima tõmmata ja siis on väga keeruline neid pidama saada. Kõige olulisem on mängutempot kontrollida. Ja mõistagi kaitses tuleb ülesannete kõrgusel olla."

Millises seisus on viirushaigust põdenud Martin Dorbek? „Ta peaks olema täitsa okei. Keegi pole andnud signaali, et ta pole valmis. Probleemid osutusid kardetust väiksemaks.“

Kas Kristian Kullamäe teeb täna debüüdi? „Ette on väga raske midagi prognoosida.“

Kreeka ja Eesti vaheline MM-valiksarja kohtumine algab kell 18.30. Delfi vahendab sündmusi kohapealt, tekstipõhise otseblogi vahendusel.