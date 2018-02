DELFI KREEKAS | Tiit Sokk: Kreeka sai kümme vabaviset rohkem, minu silma järgi liiga kergelt

Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk tunnistas pärast MM-valikmängus Kreekalt võõrsil saadud 75:87 kaotust, et mängu otsustasid punktid, mille kreeklased said Eesti pallikaotuste järel.

"Lollid pallikaotused. Lisaks nad mängisid kodus ja said kümme vabaviset rohkem, minu silma järgi nagu liiga kergelt. Need olidki põhilised asjad. Ja lõpuks jäime Bourousisega hätta. Punktid punktideks, aga tema oli see, kes iga kord, kui raske moment tekkis, siis tegi omad asjad ära," rääkis Sokk.

"Pallikaotused olid nii enda lohakus kui vastaste surve. Esimesel poolajal oli ikka täiesti lohakus. Kui tahad Kreekas võita, siis ei tohi taolisi asju teha. Kokkuvõttes, ega pallikaotuste arv polnud väga halb. Oli palju loomulikult: meil 19, neil 16, polnud ka vähe. Aga nemad said pallikaotuste pealt punkte, mis otsustaski mängu saatuse."

Eesti suutis 19-punktilisest kaotusseisust murda vaid kuue silma kaugusele. Kas meeskond näitas iseloomu? „Poiste kohta ei ütle ühtegi paha sõna. Kõik püüdsid ja tahtsid viimase jõuraasuni.“

Ega vastaste liidri Ioannis Bourousise vastu vist mingit rohtu polnud ka? „Ega ta elama ka sinna kolme sekundi sisse ei saa jääda. Aga siin vist tohtis jääda.“