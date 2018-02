DELFI KREEKAS | Mida Kreeka peatreener mäletab, aga Tiit Sokk mitte?

Kreeka korvpallikoondise peatreener Thanasis Skourtopoulos (52) mäletab enda sõnul väga hästi omaaegseid heitlusi Tiit Sokuga (53). Mõlemad mängisid 1990. aastatel Kreeka kõrgliigas, Sokk suurema osa Ateena Panathinaikoses ja Skourtopoulos Ateena AEK-s.

"Olen tema vastu palju kordi mänginud. Tean, et Tiidu poeg kuulub praegu koondisesse. Tore on neid siin näha," oli kreeklane Sokkude tegemistega hästi kursis.

Tiit Sokule Skourtopoulose nimi mingeid mälestusi silme ette ei mananud. "Oi jumal, see oli nii ammu. Kui sa nii ütled, siis ma pean vaatama. Treeneri kohta pole ma skautingut teinud," naeris aastatel 1992-1996 Panathinaikose vormi kandnud Sokk.

Eelseisvatest MM-valikmängudest Eesti ja Suurbritanniaga rääkides oli Skourtopoulose sõnum lihtne. Kreeka läheb kodus kahte võitu võtma, mis kindlustaks koondisele pääsu järgmisse etappi. "Mõlemad mängud on väga tähtsad. Vajame kahte võitu, et kindlustada edasipääs. Teame Eesti kohta piisavalt. Oleme näinud nende kahte senist mängu. Palju mängitakse väljast visete peale. Tekitatakse teravust ja siis söödetakse välja. Neil pole korvi all suurt tsentrit, kes selg korvi poole mängiks. Tagamängijad loovad reeglina võimalusi. Hoopis erinev meie mängust, meil on suured mehed korvi all olemas.

Loodetavasti oleme valmis. Selle nimel on kõvasti vaeva nähtud," rääkis käesoleva MM-valiktsükli eel koondise peatreeneriks tõusnud Skourtopoulos.

Kui suureks probleemiks peab ta Euroliiga mängijate eemalejäämist? "Kreeka kahe parema klubi Panathinaikose ja Olympiakose mängijate eemalejäämine on mõistagi probleem. Nendest klubidest pääseks viis kuni kümme meest koondisesse. Näiteks Nick Calathes on persoon, kes annaks meile palju juurde, isegi kui ta saabuks koondise juurde päev enne mängu. Aga me peame kohanema. Avame ukse noortele talentidele, kes mullu suvel võitsid U20 Euroopa meistrivõistlused. Meil on koondises ka suurte kogemustega mängijad, nagu Ioannis Bourousis. Ta tuleb mängudele Hiinast, juba see näitab, kui palju ta koondisest hoolib. Mängime nendega, ja kui on õige aeg, küll tulevad ka Euroliiga klubide mehed," vastas Skourtopoulos diplomaatiliselt.

Kreeka ja Eesti MM-valikmäng leiab aset reedel, 23. veebruaril Iraklionis. Mängu algusajaks 18.30, Delfi vahendab sündmusi kohapealt.