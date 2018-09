DELFI BELGRADIS | Tiit Sokk: ütlesin meestele, kui tabloo on punane, siis on õige vise

"Teine poolaeg läks meil käest ära," tõdes Eesti koondise loots. "Hakkasime jälle kiirustama. Kui vabaks jäime, siis kohe viskasime. Siin ei tohi, karistatakse kohe pauguga. Isegi Kreeka, kus on väga head mängijad kontrollis Serbia vastu tempot lõpuni. Selles mõttes oli väga hea mäng, et mehed said ehk treenerite rõhuasetusest aru, mida me nõudsime. Isegi kui saad kergelt viskele ja tekivad võimalused, siis ei pea esimesel võimalusel ära panema. Neljandal veerandajal hakkasime jälle pikalt rünnakuid välja mängima ja toimis. Tundub, et mõnel mehel sai jõud otsa, ei suutnud enam edasi tormata."

Sokk oli rahul sellega, et võrreldes Saksamaa mänguga nägi ta meeste tegutsemises edasiminekut.

"Kohtumises Saksamaaga võtsime ennatlikke viskeid palju, palju rohkem. Siin ütlesin meestele, et kui tabloo on punane, siis on õige vise. Meil oli päris palju viskeid rünnakuaja viimastel sekunditel ja panime kotti ka. Saksamaa vastu meil taolisi momente polnud. Pall liikus rünnakul paremini. Ausalt öeldes ma ei pannudki tähele, et Rain Veideman ja Kristian Kullamäe kahepeale nii vähe skoorisid. Veidemanil muidugi võinuks olla punkte rohkem (toim. - üldse punkte), aga eks nad olid vastaste poolt ka erilise tähelepanu all."

Algrivistuses alustanud tagapaar kogus kahe peale vaid kolm punkti, visked väljakult 1/14. Korvisööte oli nii Veidemanil kui Kullamäel viis.

Järgmised valiksarja mängud peetakse novembri lõpus ja detsembri alguses. Eesti kohtub siis kodus Gruusia ja võõrsil Saksamaaga.