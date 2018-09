DELFI BELGRADIS | Serbia koondise peatreener: peame olema valmis näitama oma parimat mängu

"Ei tule homme kerget mängu. Kohe kindlasti mitte," lubas Djordjevic ajakirjanikele. "Teame, et Eesti meeskonnal on kvaliteeti vääriliselt vastata. Kvalifikatsioonimängud on omamoodi erilised. Juba oleme näinud mitmeid ootamatusi, näiteks Sloveenia on raskustes, ka Horvaatia. Seis võib muutuda kiirelt ühele või teisele poole. Peame olema valmis näitama oma parimat mängu."

Pärast kaotust Kreekale on Serbial mõnes mõttes selg vastu seina. Et maailmameistrivõistlustele pääseda, ei tohiks endale ülemäära palju vääratusi enam lubada. "Homme on tähtis mäng, nagu iga teine. Minu filosoofia on minna igat kohtumist võitma, mitte lihtsalt mängima. Samamoodi läheneme ka Eestiga mängule," kinnitas Djordjevic, kes peatreenerina viinud Serbia hõbedale nii olümpial, MM-il kui EM-il.

NBA mängijatest aitavad Serbia koondist Bogdan Bogdanovic ja Nemanja Bjelica. Mõlema koduklubiks Sacramento Kings, kus peamänedžeri ametit peab Serbia endiste aegade täht Vlade Divac. Mitmed teised NBA mehed jäid sel korral valikmängudest kõrvale. "Kõigi NBA mängijatega on eraldiseisvad lood," sõnas Djordjevic alustuseks. "Bjelica ja Bogdanovic on siin, kuna nad väga tahavad koondisega olla. Bogdanovici eest, kes käis suvel operatsioonil, peame maksma kopsakat kindlustust. See oli meie jaoks keeruline olukord. Aga ta on siin ja see on hea."