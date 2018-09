DELFI BELGRADIS | Saksamaa sauna järel toimus korvpalliliidus ärimeeste nõudmisel kriisikoosolek

Koondisega Belgradis viibib Varrak jätkas: "Igal asjal on omad plussid. Kui me kaotanuks Saksamaale 15-20 punktiga, olnuks kõik justkui normaalne. Meid aga pandi väga konkreetselt paika ja sellele järgnes reaktsioon.

Muidugi on kaks suurt miinust. Fännid ei pruugi selliste saunade järel enam saali tulla (toim. - Eesti kaotas Saksamaale 43:86). Tahan siinkohal kõiki fänne tänada toetuse eest, mida nad koondisele pakkusid. Nad olid meiega lõpuni kaasas, olenemata suurest kaotusseisust. Noortele meestele oli see ülitähtis. Kui fännid oleks teinud sama, mis juhtus 2015. aastal Riias, siis mõni mees oleks võib-olla järgmisel päeval haigust teeselnud, et Belgradi mitte tulla.

Teine miinus on see, et osad mängijad võivad muserdavate allajäämiste valguses tunda end niivõrd halvasti, et patriotismi tunne on küll tugev, aga järgmisel korral ta vabatahtlikult enam kuuma supi sisse ei tule. See võib tekitada lumepalli efekti, teisi kaasa tõmmata. Kui need kaks halba momenti reaalsuseks muutuvad, siis tuleb Varrak seina äärde panna ja maha lasta. Ma tean ja teadvustan, et need on suured riskid, aga... Me otsustasime kevadel minna suuremate muudatuste teed. Kaotus Saksamaale oli ebameeldiv. Palume mõistmist. Meil tuli midagi radikaalselt muuta. Jah, me võiksimegi jääda sellele juurde, et EM-ile jõudmine on Eesti korvpallile suur saavutus. Kuid me ei taha sellega leppida.

Otsustasime, et sellise mõttemalliga ei ole mõtet edasi minna. Tegime suunamuutuse. Keegi ei garanteeri, et see muutus on õige, aga me vähemalt tegime midagi. Ka korvpalli siseringis on mind vaadatud üsna hullu pilguga, et mida sa räägid, aga valdav osa on koondunud selle idee taha.

Idee sisu saan ma täpsemalt lahti seletada lähipäevil, kui kõik on ametliku kinnituse saanud."