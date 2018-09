DELFI BELGRADIS | Kuidas ellu jääda? Serbia koondis on paberil veel kõvem kui Saksamaa

Eestil tuleb vastu seista meeskonnale, kus kaks mängijat pallivad eeloleval klubihooajal NBA-s (Bogdan Bogdanovic ja Nemanja Belica) ning kuus mängijat Euroliigas (Nikola Kalinic, Vladimir Lucic, Nikola Milutinov, Nemanja Nedovic, Vasilije Micic ja Stefan Jovic).

Peatreeneri Aleksandar Djordjevici käsutuses ei ole kaugeltki kõik Serbia paremad mängumehed, aga meiega võrreldes on rivistus nii ehk naa hirmkõva. Kui tabeliseisu vaadata, siis eksimisruumi Serbial väga pole. Äsja võõrsil saadud 63:70 kaotus Kreekalt tähendab heitlust viimasele edasipääsukohale. MM-ile pääsevad alagrupi kolm paremat, Saksamaa ja Kreeka on juba kolme võidu kaugusel.

Peatreener Djordjevic oli pärast Kreekale allajäämist üsna pahane. "Me ei näidanud meeskonnana oma tõelist nägu. Pall ei liikunud rünnakul piisavalt hästi. Üsna tihti on meie normiks 30 resultatiivset söötu mängus, siis seekord vaid 14. Peame leidma oma rünnaku uuesti üles. Kaitses eksisime tihti vastase rünnakuaja viimastel sekunditel, mis tappis meeskonna moraali. Me ei olnud piisavalt keskendunud. Vaatamata kõigele olid meil viimasel veerandajal võiduvõimalused, kuid paari viset vabadelt kohtadelt ei pandud ära."