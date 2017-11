Britid tahavad joosta ja visata, eestlased peavad hoidma skoori madala

Eesti korvpallikoondise tänasele vastasele Suurbritanniale meeldib mängida lahtist korvpalli.

„Suurbritanniale sobib suureskooriline mäng. Nad on valmis võtma viskeid igast asendist," iseloomustas Eesti koondise abitreener Indrek Visnapuu brittide stiili. „Kui on vähegi võimalik üritavad nad rünnakut lõpetada. Neil on individuaalsed liidrid, kes mängitakse ühe või kahe kattega viskele."

Suurbritannia koondise liider on Dan Clark, kellele treenerid on andud platsil tegutsemiseks vabad käed. Kui 208-sentimeetri pikkune mängumees soovib, võib ta kaheksa ja poole meetri pealt kolmest visata, samas aga ka viie-kuue meetri pealt selg ees korvi alla pressida. MM-valiksarja avamängus sai Suurbritannia Kreekalt lisaajal napi kaotuse. Selles kohtumises viskas igapäevaselt Hispaania kõrgliigas palliv Clark 36 ja poole minutiga 17 punkti, ent tema tabavus oli vilets.

Visnapuu sõnul peitub vastaste takistamise võti oma rünnakute rütmi kontrollimises. „Kui me lõpetame rünnaku, peavad kõik viis meest olema kohe valmis kaitsemänguks. Me ei tohi lasta neil teha kiireid ja poolkiireid rünnakuid," selgitas Visnapuu. „Kui laseme nad jooksma, on viis-viie vastu kaitset raske üles saada."

Oluline detail peitub ka selles, kuidas Eesti koondise pikad suudavad brittide pikkade elu ebamugavaks muuta. Selleks tuleb pikki mehi ka ilma pallita aktiivselt katta. „Soovime, et nad saaksid palli oma viskeraadiusest eemal. Sellest, kus nad palli saavad, sõltub ka nende edasine tegevus," sõnas Visnapuu.

Täna hommikul toimunud Eesti koondise treening tõi kaasa ka ühe positiivse sõnumi. Eile õhtul harjutuskorra vahele jätnud Indrek Kajupank tegi trenni kaasa ning suure tõenäosusega saab ta meeskonda aidata.

Eesti ja Suurbritannia vaheline MM-valikmäng algab kell 19 Kalevi Spordihallis.