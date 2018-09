BLOGI, VIDEO JA FOTOD | Serbia pani Eesti vastu paremuse maksma teisel poolajal ja võitis kindlalt

Serblaste resultatiivseimaks kerkis Sacramento Kingsi mängumees Nemanja Bjelica 14 punkti ja 6 lauapalliga. Vladimir Lucic lisas 11 punkti. Eesti eest tegi rünnakul hea mängu Kajupank, kes viskas 17 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 3/4). Sander Raieste ja Maik-Kalev Kotsar lisasid 12 punkti.

Visketabavus väljakult Eestil 42,9 (24/56) ja Serbial 56,4 (31/55) protsenti, lauavõitlus 21-33, resultatiivsed söödud 16-23, pallikaotused 16-11, punktid kolmesekundialast 20-40, kiirrünnakupunktid 2-15. Suurim vahe Serbia kasuks kolmanda veerandaja lõpus 36 punkti 74:38.

Eesti on L-alagrupis pärast kaheksat vooru kahe võiduga viimasel kohal. Serbia on viie võiduga kolmas. Saksamaa ja Kreeka jätkavad täiseduga, ühtlasi kindlustasid mõlemad täna pääsu 2019. aasta MM-finaalturniirile.

Serbia - Eesti korvpalli MM-valikmäng Ivar Jurtšenko: Kohtumine lõppes Serbia võiduga 91:65. Ivar Jurtšenko: 91:65 Kalinicilt kolmene. Ivar Jurtšenko: 88:65 Sutt korvi alt. Ivar Jurtšenko: Käib kohtumise viimane minut. Ivar Jurtšenko: 86:63 Kajupangalt kolmene. Ivar Jurtšenko: 86:60 Saimon Sutil ka kolmene. Oleme viimasel veerandil hästi visanud. Ivar Jurtšenko: 86:57 Simonovicilt kolmene. Ivar Jurtšenko: 83:57 Hermet keskpositsioonilt. Ivar Jurtšenko: Kalinic eksis mõlemal vabaviskel. Ivar Jurtšenko: 83:55 Hermet keskpositsioonilt. Ivar Jurtšenko: 83:53 Kajupangalt kolmene. Ivar Jurtšenko: Eesti koondis võttis aja maha, mängida 3.47. Ivar Jurtšenko: 83:50 Pallikaotus ja Milutinovic kiirest pealt. Ivar Jurtšenko: 81:50 Kalinic nurgast kolmene. Ivar Jurtšenko: 78:50 Hermetilt tabav kaugvise. Ivar Jurtšenko: 78:47 Raiestelt kolmene. Ivar Jurtšenko: Kohtumise lõpuni 5.27. Kregor Hermet esimest korda mängu. Ivar Jurtšenko: 78:44 Milutinovic ülevalt alla. Ivar Jurtšenko: 76:44 Simonovic korvi alt. Ivar Jurtšenko: Areen on üsna vaikne, pole väga millelegi kaasa elada. Mäng on tehtud. Ivar Jurtšenko: 74:44 Raieste korvi alt. Ivar Jurtšenko: Tiimikaaslased omavahel, Jelovac tegi vea Kullamäele. Ivar Jurtšenko: 74:42 Kotsar vabaviskejoonelt 2/3. Ivar Jurtšenko: Jelovacilt loll viga, rünnakuaja viimasel sekundil. Ivar Jurtšenko: Pinges kadus mängust kolmanda veerandajaga, nüüd on vaja lihtsalt lõpuni võidelda. Ivar Jurtšenko: 74:40 Kotsar upitas palli korvi. Kolmas veerandaeg läbi. Ivar Jurtšenko: 74:38 Nüüd juba Serbia hullab. Kolmandal veerandil läks ikkagi asi käest. Ivar Jurtšenko: 72:38 Nedovic üksipäini korvi all. Ivar Jurtšenko: 70:38 Micic vabavisetest. Ivar Jurtšenko: 68:38 Kurbas läbiminekust. Ivar Jurtšenko: 68:36 Jelovac korvi alt. Ivar Jurtšenko: 66:36 Eestile punkt vabaviskest. Ivar Jurtšenko: 66:35 Serbialt väga ilus rünnak, mille lõpetas nurgast kolmesega Lucic. Ivar Jurtšenko: 63:35 Bjelica võttis Kirveselt palli ja kohe ka korvile. Ivar Jurtšenko: 61:35 Raduljica keskpositsioonilt. Ivar Jurtšenko: 59:35 Raiestelt kolmene, hästi välja kannatatud rünnak. Ivar Jurtšenko: 59:32 Bjelicalt nurgast kolmene ning kolmanda veerandaja alguses oleme selgelt kehva seisu jäänud. Sokk võttis aja maha. Ivar Jurtšenko: 56:32 Raduljica korvi alt. Ivar Jurtšenko: Veerandaega mängitud 4.25. Kajupangalt taas ebatäpne sööt ja pallikaotus. Ivar Jurtšenko: 54:32 Milosavljevicilt kolmene. Ivar Jurtšenko: 51:32 Raieste tabas ka vabaviske. Ivar Jurtšenko: 51:31 Raieste lahendab väga osavalt kiiresse mineku. Viga Raduljicale. Ivar Jurtšenko: 49:29 Jovic läbiminekust. Vahe esimest korda paarkümmend punkti. Ivar Jurtšenko: 51:29 Bjelica korvi alt, liiga lihtne korv. Nii ei saa lubada. Ivar Jurtšenko: Eesti viisik teise poolaja alguses - Kotsar, Kullamäe, Raieste, Veideman, Kajupank. Ivar Jurtšenko: 47:29 Bjelica lahendas poolkiire, tekkis Kajupanga sööduveast. Ivar Jurtšenko: Kotsarilt 8 punkti, Kurbaselt 4 ja Kullamäelt 3. Ivar Jurtšenko: Loetud sekundid teise poolaja alguseni. Ivar Jurtšenko: 11 punktiga esimese poolaja resultatiivseim Indrek Kajupank. Pildil koos NBA mehe Nemanja Bjelicaga. Ivar Jurtšenko: Veideman sai veel poolaja viimasel sekundil kaugelt proovida, aga mööda. Poolaeg Serbiale 45:29. Ivar Jurtšenko: Serbia on esimesel poolajal teeninud juba 21 vabaviset. Eesti vaid kuus. Ivar Jurtšenko: Eesti kasutab mõtteaega, poolaega mängida 41 sekundit. Ivar Jurtšenko: 45:29 Nedovicilt kolmene. Ivar Jurtšenko: 42:29 Kirves vabaviskejoonelt 1/2. Ivar Jurtšenko: 42:28 Jelovac korvi lähistelt. Ivar Jurtšenko: 40:28 Raduljica vabavisetel täpne. Ivar Jurtšenko: 38:28 Kotsar tabas ka vabaviske. Ivar Jurtšenko: 38:27 Kotsarilt 2+1 rünnak Raduljica vastu. Ivar Jurtšenko: 38:25 Lucic korvi lähistelt. Ivar Jurtšenko: 36:25 Jovic vabaviskejoonelt. Ivar Jurtšenko: Veideman sai kolmanda vea. Poolaega mängida 3.17. Ivar Jurtšenko: Keegi suur Eesti mees hõikab tribüünilt võitle Eesti, võitle. Serblased kuulavad ja noogutavad :) Ivar Jurtšenko: 35:25 Bjelica vabaviskest. Ivar Jurtšenko: 34:25 Kotsar tabas ka vabaviske. Ivar Jurtšenko: 34:24 Kotsarilt Milutinovi vastu 2+1 rünnak. Ilus minek korvile! Ivar Jurtšenko: 34:22 Milosavljevic vabaviskest. Ivar Jurtšenko: 33:22 Bjelica vastab kiirelt. Ivar Jurtšenko: 31:22 Suurepäraselt mängitud otsaaut. Ivar Jurtšenko: 31:20 Jelovac korvi alt. Ivar Jurtšenko: 29:20 Simonovic keskpositsioonilt. Ivar Jurtšenko: 27:20 Kurbas korvi alt. Ivar Jurtšenko: 27:18 Jovic läbiminekust. Ivar Jurtšenko: Eestil mitu pallikaotust järjest ja Tiit Sokk kasutab minutit. Veerandaega mängitud 2.22. Ivar Jurtšenko: Saksamaa kindlustas sarnaselt Kreekale täna MM-finaalturniiri pääsme. https://twitter.com/FIBAWC/status/1041390197391409157 Ivar Jurtšenko: Teist veerandaega mängitud 1.24. Ivar Jurtšenko: 25:18 Eesti lahendab poolkiire, küll ebavlevalt, aga lahendab. Djordjevic kasutab mõtteaega. Ivar Jurtšenko: 25:16 Nedovic vabaviskejoonelt, halb viga Kurbaselt. Ivar Jurtšenko: Raieste sai juba kolmanda vea. Käib teise veerandaja esimene minut. Ivar Jurtšenko: Lauavõitlus teeb muidugi muret, Serbia peal 9-2. Praktiliselt midagi ei saa. Ivar Jurtšenko: Paasojalt pallikaotus ja esimene veerand lõppes Serbia paremusega 22:16. Kajupanga arvel üleplatsimehena 11 punkti. Ivar Jurtšenko: Nurger sai ründevea kätte Raduljicalt. Jääb veel 8,8 sekundit. Ivar Jurtšenko: 22:16 Raduljica korvi alt. Ivar Jurtšenko: 20:16 Raduljica vabaviskejoonelt. Ivar Jurtšenko: 18:16 Kajupank täna ei eksi!!!!!!! Visked 5/5. Mees nagu muiste... Ivar Jurtšenko: 18:14 Milosavljevic vabaviskest. Ivar Jurtšenko: 17:14 Vastaste surve ja lihtsad punktid. Ivar Jurtšenko: Väga sümpaatne algus Eesti koondiselt! Ivar Jurtšenko: 15:14 Lucic vabavisetest. Vähem kui kolm minutit veerandaja lõpuni. Ivar Jurtšenko: 13:14 Paasoja vabaviskejoonelt. Ivar Jurtšenko: 13:12 Bjelica läbiminekust pealt. Ivar Jurtšenko: 11:9 Milosavljevic korvi alt. Ivar Jurtšenko: 11:12 Kajupangalt kolmene. Jääb vist Serbiasse... tema arvel juba 9 punkti. Ivar Jurtšenko: 9:9 Kajupangalt kauge kahene. Ivar Jurtšenko: 9:7 Milutinov vabavisetest. Ivar Jurtšenko: Meil esimene vahetus, Veidemani asemel väljakule Paasoja. Ivar Jurtšenko: 7:7 Lucic keskpositsioonilt. Ivar Jurtšenko: Serbia mängib meie õnneks väga passiivset mängu hetkel. Meil oligi plaan tempot alla lüüa ja see sobib ideaalselt. Ivar Jurtšenko: 5:7 Veel Kajupank otsajoone lähistelt. Ivar Jurtšenko: 5:5 Lucic vabaviskejoonelt. Mängitud 3.34. Ivar Jurtšenko: 3:5 Kajupank viib Eesti ette! Ivar Jurtšenko: Kolm minutit juba kulunud. Ivar Jurtšenko: 3:3 Kullamäe vastab kolmesega. Ivar Jurtšenko: 3:0 Bogdanovic kaugelt. Ivar Jurtšenko: Serbia ässad on esimesed visked mööda pannud, aga ründelauda saavad, pagan. Ivar Jurtšenko: Pall on mängus! Ivar Jurtšenko: Serbia alustab nii - Bogdanovic, Bjelica, Milutinov, Lucic, Jovic. Ivar Jurtšenko: Eesti algrivistus - Veideman, Kullamäe, Kotsar, Raieste, Kajupank. Ivar Jurtšenko: Vaata, kuidas Saksamaa 0,4 sekundiga normaalaja lõpus viigi kätte sai. Lisaaeg kuulub juba kindlalt sakslastele. https://twitter.com/FIBAWC/status/1041387547102863360 Ivar Jurtšenko: Vilemehed on täna Hispaaniast ja Türgist. Ivar Jurtšenko: Kolm minutit kohtumise alguseni. Ivar Jurtšenko: Serbia tutvustamise ajal on päris kõva lärm! Pealtvaatajate arvuks pakuks umbes 5000. Natuke vabu kohti on, aga mitte ülemäära palju. Ivar Jurtšenko: Algab meeskondade tutvustamine! Ivar Jurtšenko: Eesti koondise mängijad on valmis lahingusse astuma. Kaotada pole midagi, ainult võita. Panna on vaja! Ivar Jurtšenko: Saksamaa ja Iisraeli kohtumine läks lisaajale. Sakslased suutsid normaalaja viimastel sekunditel välja tulla 90:92 kaotusseisust. Ivar Jurtšenko: Serbia koondise peatreener Aleksandar Djordjevic sai publikult väga sooja vastuvõtu. Tundub olevat fännide hulgas väga hinnatud mees ja pole ka ime - nelja aasta jooksul viis Serbia olümpia, MM-i ja EM-i finaali. Ivar Jurtšenko: Serblaste keskmängija Miroslav Raduljica, kellega ei tahaks väga väljakul kokku põrgata... osad mehed peavad. Ivar Jurtšenko: Mõlemad tiimid jooksid väljakule. Eesti sai kerge vile ja Serbia tormilise aplausi. Saal on täitunud umbes 2/3 jagu, inimesi tuleb kogu aeg juurde. Mine tea, äkki tulebki täismaja 5800 pealtvaatajat. Ivar Jurtšenko: Kreeka kindlustas ühtlasi esimese Euroopa riigina koha 2019. aasta MM-il. https://twitter.com/FIBAWC/status/1041369966166138887 Ivar Jurtšenko: Kreeklaste võidukorv kohtumises Gruusiaga! Kuidas grusiinid mängu ära andsid... https://twitter.com/FIBAWC/status/1041370297973133312 Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/delfi-belgradis-kuidas-ellu-jaada-serbia-koondis-on-paberil-veel-kovem-kui-saksamaa?id=83678313 Ivar Jurtšenko: Serbia ässad teevad sooja. Venituse all Nemanja Bjelica (Sacramento Kings). Ivar Jurtšenko: Märulipolitseid on rohkelt näha igal pool ümber areeni. See tundub siin olevat tavaline nähtus, ka mais Euroliiga Final Fouri ajal oli täpselt samamoodi. Eks Serbia fännidega on nähtud igasugu jama. Tuleb valmis olla. Ivar Jurtšenko: Eesti alagrupis peetakse täna kaks mängu veel, millest üks on juba lõppenud. Gruusia kaotas kodus lõpusekundite draamas Kreekale 85:86. Gruusia juhtis teise poolaja alguses veel 14 punktiga, ent mängu kätte ei saanud. Kreeka jätkab täiseduga. Ivar Jurtšenko: Eesti koondise mängijate tervis on üldjoontes korras. Rain Veideman on pisut eelmises mängus saadud maakeeli puukatega hädas (löögid lihasesse), aga pole hullu. Treenis ja küll mängib ka. Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/delfi-belgradis-serbia-koondise-peatreener-peame-olema-valmis-naitama-oma-parimat-mangu?id=83682157 Ivar Jurtšenko: Eesti ajakirjanike juures käis just infot hankimas Serbia telekommentaator. Tuli nimede hääldamist üle küsima. Kõige keerulisem oli tema jaoks teadagi kelle nimi... Kristian Kullamäe. Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/fotod-eesti-korvpallikoondis-karukoopas-tiit-sokk-raske-on-ette-naha-mis-taktikaga-serblased-mangivad?id=83682293 Ivar Jurtšenko: Ivar Jurtšenko: Tere õhtust Belgradist! Eesti meeste korvpallikoondis kohtub täna Aleksandar Nikolici nimelisel areenil MM-valikmängus Serbiaga. Kohtumise alguseni pisut üle tunni. Mängijad sammusid just väljakule sooja tegema.

ENNE MÄNGU:

Serbia peab käesolevas valiksarjas neljanda kodumängu. Austriat ja Gruusiat kodus võideti, Saksamaale kaotati. Sel korral on koondises kaks NBA ja kuus Euroliiga klubide mängijat. Kõige kõlavamad nimed Nemanja Bjelica, Bogdan Bogdanovic, Miroslav Radulica ning Nikola Kalinic.

Serbia peatreener Aleksandar Djordjevic sõnas mängu eelõhtul: "Ei tule kerget mängu. Kohe kindlasti mitte. Teame, et Eesti meeskonnal on kvaliteeti vääriliselt vastata. Kvalifikatsioonimängud on omamoodi erilised. Juba oleme näinud mitmeid ootamatusi, näiteks Sloveenia on raskustes, ka Horvaatia. Seis võib muutuda kiirelt ühele või teisele poole. Peame olema valmis näitama oma parimat mängu."

Eesti koondise peatreeneril Tiit Sokul on võrreldes Serbia kolleegiga mõtteainet kordades enam. Ülisuur allajäämine Saksamaale ei sisenda eelseisvaks lahinguks just suurt optimismi. "Eks siin saab väga raske olema. Neil on ka kriisiolukord. Väga tähtis mäng. Vastased on võimsad, Euroliiga ja NBA mehed. Saame kõva koolituse. Kui sakslased mängisid süsteemselt, midagi võis varasema põhjal ette kujutada, mida nad teevad ja kuhu jooksevad, siis Serbia on veel kõvem klass. Nemad mängivad nii, kuidas kaitse mängib. Harutavad seda mängu lahti hoopis teistmoodi kui sakslased. Palju rohkem on individuaalset mängu, mis taandub paljuski üks-üks kaitsele. Nad on sellise klassiga, et kui teed ühte asja, siis nemad võtavad ette midagi muud. Peame olema valmis reageerima. Midagi ette ennustada on võimatu."