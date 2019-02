BLOGI JA FOTOD | Vägev! Eesti korvpallikoondis alistas legendide lahkumismängus olümpiahõbeda Serbia

Korvpalli MM valikmäng Eesti - Serbia

Kolmas mööda ja Eesti on võitnud kohtumise 71:70! Fantastika!!!!!

Ja paneb ka teise sisse...

Põrgulärm, aga esimese paneb sisse.

Jelovac teenis kolm vabaviset. Nüüd on vaja publiku abi.

Kolmik saab hüvastijätuks ikka väga vinge mängu, väga vinge!!!

71:68 Ja Raieste pani ära! Kolmese! Fantastika! Minna 10,3 sekundit. Serbial mõistagi aeg maas.

Saal on püsti ja Eesti ründab...

Viimane minut käib.

68:68 Kullamäe vabaviskejoonelt mõlemad mööda, aga Kitsing ründelauast!!!!

66:68 Kohtunikud lugesid ära serblaste viske, mis võeti langevaks palliks. Aga mindi ka videot vaatama. Ikkagi loeb.

Poolteist minutit normaalaja lõpuni...

66:66 Uuesti Kullamäe aktsioonis.

64:66 Jelovac keskpositsioonilt.

Mida tegi Jõesaar!!!!!!!! Radulijca pealtpanek pühiti minema.

64:64 Kitsing tegi tee puhtaks ja Kullamäe purjetas korvi all välja.

Mängida 3.49 ja ühe viske mäng. Kõik on võimalik!

62:64 Teodosic vabaviskejoonelt.

Oli ju sees! Kitsing ole meheks! Järgmises filmis saad punti.

Kohtumise lõpuni 5.14. Vaieldav otsus kohtunikelt ja pall Serbiale. Pagan küll.

62:62 Serbial oli kohe vastus olemas.

62:59 Kitsing pani veel ühe kolmese.

Serbial tuleb ka tehnilist praaki ja varsti läheb juba nugade peale.

59:59 Kitsingu kolmene võrdsustab seisu. Saal on päris vingelt kaasas "Eesti, Eesti, Eesti"

Serbia võttis aja maha. Kohtumise lõpuni minna 7.03.

Raieste on pidanud väljakul taga ajama "töötut" :)

56:59 Ilus kombinatsioon Eesti koondiselt, Kangur võttis punktid.

54:59 Kitsing vabaviskejoonelt 2/3.

52:59 Radulijca korvi alt.

52:57 Kullamäe Teodosici vastu kolmene. Elame veel!

49:57 Teodosicilt mängu neljas tabav kaugvise. Suurim vahe, mis täna on olnud.

Neljas veerand algas. Meil väljakul - Kitsing, Drell, Arbet, Talts ja Laane.

Moment mängust, Talts peaaegu ulatub.

Kolme veerandaja järel Serbia peal 54:49.

49:52 Talts vabaviskejoonelt 1/2.

Veerandaja viimane minut käib.

48:52 Vastased lähiviskest.

48:50 Taltsilt väga vajalik kolmene. Kogu kolmikul nüüd silmad peas :)

45:50 Jelovac vabaviskejoonelt.

45:48 Aga Kitsingul on vastus olemas, kolmene!

42:48 Jelovac paneb taaskord raske viske sisse.

42:46 Kitsing kiirrünnakust. Veerandaega minna 3.20.

40:46 Arbet vabaviskejoonelt, vea tegi Teodosic.

39:46 Milosavljevic vabaviskejoonelt.

Eesti koondisel halb periood, rünnakul ei õnnestu.

39:45 Jelovac Nurgeri vastu.

Ei ole lendu tõusmas, lihtsalt pisut vihane.

Tiit Sokk võttis aja maha, veerandaega minna 5.45.

39:43 Milosavljevic võttis ette Kanguri ja lahendas ära.

See mees on teinud täna paksu pahandust. Eks oodata oligi.

39:41 Teodosic vabaviskejoonelt.

37:39 Avramovic läbiminekust.

39:39 Jõesaar ründelauas ja kohe punktid otsa.

37:37 Kangurilt rünnakuaja lõpusekunditel kauge kahene.

35:37 Nurger vabaviskejoonelt.

33:34 Nurger keskpositsioonilt.

33:37 Teodosic tabas oma kolmanda kaugviske, neljast üritusest.

Kohe algab teine poolaeg. Eesti alustab koosseisus - Jõesaar, Kangur, Nurger, Raieste ja Kullamäe.

+/- näiataja osas Eesti koondise tulemuslikum Rauno Nurger (+3), vastastel nii Stevan Jelovacil kui Miroslav Radulijcal +9.

Eesti koondise mängijate visketabavus väljakult on endiselt väga nadi - 28,9 protsenti (11/38). Serbial vastu panna 46,7 protsenti (14/30). Lauavõitlus Serbiale 22-21, ründelauad 4-3.

Eesti koondis andis esimesel poolajal korralikult kuuma!

Eesti koondise resultatiivseim 11 punktiga Kristian Kullamäe, vastastel on samuti 11 punkti peal Malaga Unicaja mängumees Dragan Milosavljevic.

Poolaeg Serbiale 34:31. Mängu on küll! Saab serblastega mängida küll.

31:34 Kullamäe korvi alt, läbiminekust.

Eesti koondis aru pidamas.

29:34 Milosavljevic keskpositsioonilt. Sokk võttis aja maha. Poolaega minna 26,5 sekundit.

Käib poolaja viimane minut.

29:32 Nurger vabaviskejoonelt.

Teodosicil juba 6 korvisöötu tallel. Hea on ikka vaadata, kuidas meister mängib.

27:32 Jelovac korvi alt, Teodosici imeline eeltöö.

27:30 Milosavljevicilt kolmene.

Ka pisemad mehed on saanud palli korvi!

27:27 Kaitse peab ja ise oleme hakanud ka ründelauda saama! Djordjevic kasutab teist mõtteaega.

Poolaega minna 3.18. Oleme ree peal tagasi!

25:27 Kullamäe nurgast kolmene, palli võttis ise ründelauast. Poolaega minna 4.16.

22:27 Jõesaar ründelauast.

20:27 Milosavljevic Teodosici söödust.

20:25 Drell lõikas Teodosici söödu ja realiseeris üks-üks mineku punktideks.

18:25 Vastased lähiviskest.

Vastaste peatreener Djordjevic võttis ka vahepeal aja maha.

Noorem mees saab õpetussõnu. Kuluvad marjaks ära. Üks alustab koondise karjääri, teine lõpetab.

18:23 Hästi kombineerisid Kitsing ja Laane ning kaks punkti viimase poolt olemas.

Poolaega minna 7.45.

16:23 Teodosicilt mängu teine kolmene. Tiit Sokk võttis aja maha.

16:20 Drelli esimesed punktid rahvuskoondises, vabaviskejoonelt.

Eesti viisik - Laane, Drell, Kitsing, Arbet ja Talts.

14:20 Radulijca korvi alt.

Eesti koondise viskeprotsent väljakult avaveerandil 29,4! Paha, paha.

14:18 Vastased keskpositsioonilt.

Teine veerandaeg läks käima.

Publik on kaasas ja see on super!

Radulijca eksis mõlemal vabaviskel.

14:16 Esimene veerandaeg läbi. Seni on võrdsete heitlus.

Arbet Teodosici vastu, seekord veel ära ei pannud.

14:16 Kitsing Jelovaci vastu kolmene. Sahmaki!

11:16 Avramovic läbiminekust.

11:14 Kullamäe vabaviskejoonelt.

Kõik vanakesed on korra väljakul olnud - Kangur, Arbet ja Talts. Ja esimest korda suure koondise eest platsil ka Henri Drell.

Kanguri minek korvile:

10:13 Jelovac korvi alt. Oleme korvi all lahjad.

10:11 Kullamäe kolmene. Hädasti oli vaja, olime juba tükk aega punktipõuas. Veerandaega minna 2.58.

7:11 Radulijca korvi alt.

7:9 Serbia esimest korda ette, Teodosici kolmene.

7:6 Serbia korvi alt. Esimest veerandaega mängitud 4.46.

7:4 Nurger vabaviskejoonelt.

Esimesed momendid mängust:

Lauapallidega on pahasti. Nii jätkata on riskantne.

6:4 Vastased ründelauas ja korvi alt kaks punkti juurde.

6:2 Milosavljevic vabavisetest.

Serbia hoitud üle kahe minuti nullil.

6:0 Kullamäe lähiviskest.

Serbia algviisik - Teodosic, Tepic, Gagic, Milosavljevic ja Bircevic.

4:0 Eesti on tulnud hea energiaga. Nurger lõpetas poolkiire korvi alt.

2:0 Jõesaar otsajoone juurest keskpositsioonilt.

Pall mängus!

Eesti koondise algviisik - Raieste, Jõesaar, Kangur, Nurger ja Kullamäe.

Kohtunikud tulevad Itaaliast, Lätist ja Poolast.

Hümnid kuulatud ja loetud minutid kohtumise alguseni.

Eesti koondise kapten on täna Kristjan Kangur. Viimast korda.

Käib Eesti koondise tutvustamine ja Saku suurhall täitub üha enam. Täna on tulemas täismaja, vähemalt tundub nii.

Sellised rivistused täna siis:

Möll paisub iga minutiga! Särkide jagamine, kõlaritest Nublu, VIP-id ja kõik muu. Veerand tundi suure mängu alguseni.

Serbia koondise koosseis kohtumise eel. Tahaks neile hirmsasti tuule alla teha.

Andres Sõber on kohal ja hoos! "Nende punastes pükstes poistega me jääks VIST Kadrina Karudega hätta, aga selle teise satsiga (Eesti koondisega) võiks mängida küll." Nali naljaks, Sõber pakub, et Serbia võidab ja vahe jääb kümne punkti ümber.

Meeskonnad tulevad viimaseks soojenduseks väljakule. Kõigepealt Serbia ja siis on Eesti kord!

Eesti alagrupi tänased teised mängud: Iisrael - Saksamaa (algus 19.30) ja Kreeka - Gruusia (20.30).

Pisut üle poole tunni oodata! Saku suurhallis valitseb vaikus enne tormi.

Janar Talts oli kaheksa aastat tagasi sile poiss. Heas toitumuses, sile poiss!

Nelja rahvuse karikaturniir Saku suurhallis, 2011. aasta augustis. Kolmik ikka rivis, vastu astub Gruusia.

Kristjan Kangur 2009. Koondisemäng 10 aastat tagasi Tšehhidega.

Eesti korvpallikoondis 2009. aasta august, Saku suurhallis EM-valikmäng Tšehhiga. Kangur, Talts ja Arbet ikka rivis.

Gregor Arbet 2007. Koondisemäng 12 aastat tagasi. Küll aeg lendab!

Eesti koondis aastal 2007. aasta augustis, Saku suurhall EM-valikmäng Rootsiga. Kolm tänast kangelast ka pildil!

Serbia on käesolevas MM-valiksarjas saanud võõrsil mängudes kaks võitu ja kolm kaotust. Alla jäädi Saksamaale 74:79, Kreekale 63:70 ning Iisraelile 74:83. Võideti Gruusiat 87:50 ja Austriat 82:81. Seega pole Serbia võõrsil ülemäära kindlalt ja tulemuslikult tegutsenud.

Eesti koondisel (2-8) on MM-valiksarjas käsil kuuemänguline kaotuste seeria. Alagrupis ollakse viimasel kuuendal kohal. Viimati saadi võidurõõmu tunda eelmise aasta 25. veebruaril kui koduväljakul alistati Iisrael 78:62. Selles kohtumises tegi debüüdi Kristian Kullamäe.

Tere korvpallifännid! Eesti rahvusmeeskond saadab täna pensionile kolm oma aja sangarit. Kristjan Kangur, Janar Talts ja Gregor Arbet peavad lahkumisetenduse, vastaseks tiitlite ja medalitega pärjatud Serbia. Pall pannakse mängu Saku suurhallis kell 19.

