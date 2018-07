BLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis kaotas kodus Kreekale 22 punktiga

Tegu on mõlema koondise jaoks valiksarja esimese ringi viimase kohtumisega. Kreeka on täisedu ehk viie võiduga juba edasipääsu kindlustanud - kaks võitu ja kolm kaotust saanud Eestil tuleb selleks kas viimane kohtumine võita või loota, et Suurbritannia ei suuda samal ajal kodus Iisraeli lüüa.

Eesti on seni suutnud mõlemad oma kodus peetud kohtumised võita: Suurbritannia alistasime 73:70, Iisraeli 78:62. Kreeka koondise tase on aga mõlemast meeskonnast selgelt tugevam ning Eestil oleks võiduks vaja väikestviisi korvpalliimet.

„Kreeklased on väga enesekindlad. Nad ei torma, vaid mängivad palju aeglasemalt kui näiteks Suurbritannia, aga palju targemini,” tunnustas Eesti koondise peatreener Tiit Sokk alagrupi liidreid. „Kvaliteetvõistkond, kus asjad käivad täpselt nii, nagu peab. Üleliigseid liigutusi ei tehta ja iga väiksemgi võimalus kasutatakse ära. Tulemustestki on näha, et hea meeskond.”

Loe veel

Kreeka koondisest puudub mitu liidrit, kuid kvaliteeti jagub ikkagi. Staaridest on kohal Ioannis Bourousis ja Evangelos Mantzaris. Seejuures jagavad kreeklased mänguaega üsna võrdselt ja skoorigi tehakse ühtlaselt. „Mäng käib Bourousise kaudu, aga liialt temale keskendudes harutavad nad meid lahti. Peame vaatama kreeklasi meeskonnana,” tõdes Sokk.

Kreeka koondise peatreener Thanasis Skourtopoulos ootab Eestilt korralikku mängu, kuid loodab, et tema hoolealused lähevad järgmisesse ringi kaotuseta. „Vaatasin mängu Suurbritannia vastu ja olin imestunud, et olete teinud nõnda rohkelt muudatusi. Eesti on väga andekas ja pikakasvuline meeskond, kes võib mängida väga kiiresti. Esimene poolaeg brittide vastu jättis hea mulje.“

Kohtumine Saku Suurhallis algab kell 19.00 ning Delfi Sport toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogis. Suurbritannia ja Iisraeli kohtumine algab meie aja järgi kell 21.30.