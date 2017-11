BLOGI JA FOTOD | Eesti alistas Kalevi halli täismaja publiku ees Suurbritannia ja avas MM-valiksarjas võiduarve!

Eesti kaotas avaveerandi 18:24, kuid pääses suurepärase teise perioodi abil poolajavileks juhtima 44:36. Kolmandal veerandil tulid inglased järele ning viimasele neljandikule mindi eestlaste kahepunktilisel juhtimisel (59:57).

Kui mängida jäi neli minutit, oli Eesti eduseis kasvanud kümnele punktile, ent inglased vastasid sellele koheselt 8:0 spurdiga. Poolteist minutit enne sireeni oli eestlaste edu taas üsna turvaline (73:66), kuid külalised suutsid lõpu eel vahe kolmele silmale mängida. Meie õnneks Daniel Clarki lõpusekundi kaugvise siiski ei tabanud ja Eesti avas võiduarve.

Korvpall Eesti - Suurbritannia

Gunnar Leheste: Clarki kolmene ei taba. Eesti võidab 73:70!

Gunnar Leheste: Veideman viskab palliga kõhuli, britid saavad rünnakuõiguse endale. 10,5 sekundit...

Gunnar Leheste: Soko esimene vabavise mööda, teine sisse. 73:70. Eesti võtab aja maha.

Gunnar Leheste: Sokk on väljaku ääres valudes. Füsio tegeleb temaga. Laane väljakule.

Gunnar Leheste: Sokk kaotab palli ja teeb korvi all Sokole vea. 14,3 sekundit mängida.

Gunnar Leheste: Rahvas saalis on püsti kui üks mees! Phillip tabab kaks vabaviset - 73:69.

Gunnar Leheste: 30,9 sekundit mängida. Brittide time-out.

Gunnar Leheste: Sokk teeb Sokole oma neljanda vea. Nr 0 tabab vaid ühe vabaviske kahest. 73:67. 1.02 mängida.

Gunnar Leheste: Hesson kukub viie veaga välja. Paasoja tabab publiku juubelduste saatel ühe vabaviske, pall brittidest auti. 73:66.

Gunnar Leheste: 72:66 Paasoja korvi alt! Britid on sunnitud aja maha võtma. 1.36 jäänud.

Gunnar Leheste: 70:66 Sokk toob korvi alt kaks punkti. 1.57 jäänud.

Peep Pahv: Korvpallis muutuvad asjad kiiresti. Pisut rohkem kui minutiga tegid äsja murdunutena paistnud britid korraliku spurdi. Lõpp tuleb loterii.

Gunnar Leheste: 68:66 Hesson tabab korvi alt. Britid on teinud 8:0 vahespurdi. Eesti võtab aja maha. 2.47 mängida.

Gunnar Leheste: 68:64 Soko tabab vabavisked. Vahe neli silma.

Gunnar Leheste: Keedus eksib vabavisetel. Eesti juhib 68:62.

Ivar Jurtšenko: Eesti koondis hoidis britte neljandal veerandajal kuus minutit ühe punkti peal! Jälle jõuame sinna, et sisseviskamise mäng.

Peep Pahv: Tundub, et britid on vaimselt murdunud. Mängijate kehakeel on juba väga negatiivne. Eesti on hästi hakkama saanud!

Gunnar Leheste: 68:58 Eesti kiirrünnak - Paasoja sisse ei visanud, laua noppinud Keedus aga küll! Külalised võtavad aja maha. See võit on lähedal!

Gunnar Leheste: 66:58 Talts petab korvi all kaitse ära ja toob kaks punkti.

Gunnar Leheste: Sokole neljas viga. Võetakse pingile. 6.15 mängida.

Gunnar Leheste: 64:58 Talts saab palli veaga korvi ja rahvas saalis tõuseb toolidelt püsti! Vabavise paraku ei lähe.

Gunnar Leheste: Sokk ja Soko lähevad pukslema. Britt on kindel, et tema ei teinud midagi valesti. Kohtunikud peavad aru. Sokole kolmas viga.

Peep Pahv: Eesti on hakanud rünnkaul liiga tihti eksima. Õnneks pole vastane suutnud seda ära kasutada.

Gunnar Leheste: 62:58 Soko tabas kahest vabaviskest ühe.

Ivar Jurtšenko: Kolmandal veerandajal ei saanud Eesti ühtegi kiirrünnaku punkti. Vastased tervelt 6 punkti. Ei ole hea märk. Lisaks ei tabanud me ühtegi kaugviset (0/4) ja isiklikud vead, millega on pahasti. Lõpp läheb raskeks.

Gunnar Leheste: Keedus alustab viimast veerandit kolmesega - 62:57!

Gunnar Leheste: Veideman saab kolmanda veerandi lõpetuseks kulbi. Viimased 10 minutit algavad Eesti juhtimisel 59:57.

Gunnar Leheste: 59:57 Soko jälle kiirrünnakust.

Gunnar Leheste: 59:55 Laane vabavisked kukuvad sisse.

Gunnar Leheste: 57:55 Soko toob korvi alt kindlad punktid brittidele.

Gunnar Leheste: 57:53 Hermet tabab vabavisked.

Peep Pahv: Võtmeküsimus on nüüd Eesti pikkade osakonnas. Kuidas seal hakkama saame, kui Taltsil ja Kitsingul on neli viga...

Gunnar Leheste: Eestil väljakule Gregor Hermet! Phillip tegi Sokule vea. Vabavisete järel seis muutmatu - 55:49.

Gunnar Leheste: Hermetilt pallikaotus ja Phillip paneb pealt - 55:53. Sokk võtab aja maha. 1.42 veerandit mängida.

Ivar Jurtšenko: Ultraoptimistide koondis... Kitsing tegi neljanda vea olukorras, kus ei olnud ründelauas isegi võimaluse poega palli saada. Nii Taltsil kui Kitsingul neli viga. Sokk peab riskima ja Hermeti mängu tooma.

Gunnar Leheste: Kitsing teeb oma korvi all neljanda vea. Phillip vabavisetel kahest üks - 55:49.

Gunnar Leheste: 55:48 Sokult kaks punkti.

Gunnar Leheste: 53:48 Okerafor tabas vabavisked. Vea võttis Sokk.

Gunnar Leheste: 53:46 Kitsing tabab keskpositsiooniviske. 3.49 veerandaega mängida.

Gunnar Leheste: 51:46 Sokk saab palli veaga korvi ja tabab ka vabaviske.

Gunnar Leheste: Kitsing teeb kolmanda vea. Achara tabab kaks vabaviset - 48:46.

Ivar Jurtšenko: Talts on kaks viimast viga võtnud liiga kergelt. Olukordadest, kus ei ole midagi kaalul. Ja teades, et teda on väga vaja, siis parem mitte torkida.

Gunnar Leheste: 48:44 Saunders tabab kolmese.

Gunnar Leheste: Keeduse kolmene sisse ei kuku. Talts teeb neljanda vea! 5.29 veerandaega mängida.

Gunnar Leheste: Nelsonile neljas viga. Mees võetakse ka pingile. Kurbas toob läbimurdest kaks punkti - 48:41.

Gunnar Leheste: 46:41 Soko korvi alt.

Gunnar Leheste: 46:39 Nelson, kel kirjas kolm viga, tabab kolmese.

Gunnar Leheste: Paasoja saab juba neljanda vea. Veideman vahetab ta välja.

Gunnar Leheste: Veerandaja esimesed punktid tulevad Paasoja vabavisetest - 46:36. Eesti juhib kümnega!

Gunnar Leheste: Mäng jätkub. Eestil väljakul Kajupank, Kurbas, Paasoja, Sokk ja Talts.

Gunnar Leheste: Läti korvpalliliidu juht Edgars Šneps, Keio Kuhi ja meie peatoimetaja Urmo Soonvald panid äsja allkirjad alla 16. veebruaril toimuva Eesti - Läti Tähede mängu lepingule.

Ivar Jurtšenko: Talts pealtpanek! Nähvaki. https://twitter.com/FIBAWC/status/935203312902619136

Ivar Jurtšenko: Protokolli vaadates on vahe Eesti kasuks puhtalt kiirrünnaku punktidest. Oleme selle näitajaga peal 9:0. Halvad kohad? Vastaste 8 ründelauda, millest tuli 10 teise võimaluse punkti, lisaks said britid liialt palju vabaviskeid (15 vabaviset), millest võeti 12 punkti.

Peep Pahv: Esimese olulise eesmärgi suutis Eesti esimesel poolajal täita. Suurbritanniale meeldivad suureskoorilised mängud, kus korvid tulevad kiiretest ja poolkiiretest rünnakutest. Eesti on suutnud aga hästi kaitsesse tagasi tulla ning britid on sunnitud mängima palju positsioonirünnakut. See pole kindlasti nende tugevaim külg.

Gunnar Leheste: Statistilised liidrid esimesel poolajal.

Ivar Jurtšenko: Eesti lõpetas poolaja 10:4 spurdiga, suure osa punktidest tõi Kristjan Kitsing. See andis hea emotsiooni. Aga mõistagi pole midagi tehtud. Kolmesed viskame protsendiga, mis on kodumeeskonnale kohane (6/11). Nii hoida! Ja vastaste viskeprotsent väljakult on muidugi mage, vaid 29 (10/34). Aga see pole meie mure.

Gunnar Leheste: Kitsingule tehakse korvi all viga. Olmre tuleb viimaseks 3,8 sekundiks mängu. Vabavisked tabavad - 44:36. See on ka poolaja skoor.

Gunnar Leheste: 42:36 Kitsingult kolmene! Viimane minut.

Gunnar Leheste: 39:34 Kitsing tegutseb korvi all kindlalt.

Gunnar Leheste: 37:34 Nelson tabab lähiviske. 1.40 mängida.

Gunnar Leheste: 37:32 Hästi! Sokk tabab oma teise kolmese.

Ivar Jurtšenko: Korvi all ei tohi pehmeks jääda! Kitsing on täna selle vastu kaks-kolm korda juba pahasti eksinud. Korra otsajoonelt astuti kergelt mööda, siis lubas ühel rünnakul oma mehel kaks korda lauda võtta. Kerged punktid ära anda.

Gunnar Leheste: 34:32 Paasojale oli see samuti kolmas viga. Murray tabas vabavisked.

Peep Pahv: Eesti seis on hea, kuid murelikuks teevad Taltsi kolm viga. On ilmselge, et temata on seda mängu raske võita.

Gunnar Leheste: Paasojale vilistatakse väga kaheldav viga. Publik laseb vilekoori. Kohtunik tehakse korralikult seebiks. Inglased võtavad aja maha.

Gunnar Leheste: 34:30 Paasoja suurendab kiirrünnakust vahe neljale silmale.

Gunnar Leheste: 32:30 Keedus upitab palli korvi. 3.50 mängida.

Gunnar Leheste: 30:30 Soko saab palli veaga korvi ja tabab ka vabaviske. Patustajaks Kitsing.

Gunnar Leheste: 30:27 Keedus viib Eesti kolmesest juhtima!

Gunnar Leheste: Taltsil kolm viga koos.

Gunnar Leheste: 27:27 Sokk tabab kolmese. Viik jälle tablool. 5.39 poolaega mängida.

Gunnar Leheste: 24:27 Clark toob külalistele korvi alt kaks punkti.

Gunnar Leheste: 24:25 Talts tegi teise vea. Soko tabas kahest vabaviskest ühe.

Gunnar Leheste: 24:24 - Laane viigistab kolmesest!

Peep Pahv: Brittide liidri Daniel Clarkiga on seni hästi hakkama saadud. Nagu Eesti mänguplaan ette näeb, ei lubata tal kergelt palli saada. Kui lõpuks pall temani jõuabki, siis kohas, kus on korvi ründamine keeruline.

Gunnar Leheste: Suurbritannia peab minuti aru. 8.07 poolaega mängida.

Gunnar Leheste: 21:24 Clark tegi Taltsile ebasportliku vea. Vabavise tabas. Pealtpanek rünnaku lõpetuseks. Vahe kolm punkti.

Ivar Jurtšenko: Ei ole jäänud Eesti koondise mängust täna head muljet. Vähemalt seni. Iisraelis oli algus parem, lootustandvam. Aga Iisraeli mängu lõpptulemust me teame, äkki täna vastupidi... lootma ju peab

Peep Pahv: Esimestel minutitel suutis Eesti maa-ala kaitsega vastast natuke üllatada, kuid üldiselt on mäng kulgenud brittide soovide kohaselt. Eesti on hädas vastase teravustega. Palliga mängija peale tõmmatakse kokku ning see annab külalistele võimalusi eemalt vabalt visata. Tabavus on neil aga hea.

Gunnar Leheste: Rohkem korve 10 sekundi jooksul ei tulnud. Avaveerand Suurbritannia kasuks 24:18.

Gunnar Leheste: 18:24 Wheatle tabab ühe vabaviske.

Gunnar Leheste: 28,1 sekundit avaveerandi lõpuni. Kitsingule tehakse viga. Number 33 tabab kahest vabaviskest vaid esimese - 18:23

Gunnar Leheste: 17:23 Saunders vabavisetel ei eksi. Kitsing tegi vea.

Gunnar Leheste: 17:21 Kitsing viskab ja tabab Eesti esimese kolmese.

Ivar Jurtšenko: Veideman on väga ebaõnnestunult mängu tulnud. Kuidagi hajevil ja pole valmis nii nagu peaks. Kaks üsna jämedat apsakat kaitses, rünnakul üks lihtne valesööt ja eksis ka viskel. Kahe minutiga -7 ees. Paha, paha

Peep Pahv: Huvitav tählepanek. Eesti pole seni visanud ühtegi kolmepunktiviset.

Gunnar Leheste: 14:21 Mäng on jube kiireks aetud. Achara tabab kolmese. Eesti kahel kiirrünnakul järjest palli korvi ei saanud. Tiit Sokk võtab aja maha. 1.49 veerandaega mängida.

Gunnar Leheste: 14:18 Lawrence'il kaks vabaviset kotis.

Gunnar Leheste: 14:16 Kurbas hoiab Eesti mängus.

Gunnar Leheste: 12:16 Phillip tabab kahest vabaviskest ühe.

Gunnar Leheste: 12:12 - Paasoja viigistab vabavisetest.

Gunnar Leheste: 12:15 Hesson tabab lühikese ajaga teisegi kolmese.

Gunnar Leheste: 10:12 Paasoja vähendab vahet.

Gunnar Leheste: 8:12 Clark teeb korvi all jõuga Kitsingu vastu.

Gunnar Leheste: 8:10 Hesson nõelab valusa kolmesega.

Gunnar Leheste: 8:7 Kurbas ei upitanud korvi Soku imelist söötu, Clark realiseeris kiirrünnaku.

Gunnar Leheste: 8:5 Paasoja tabas vabavisked.

Gunnar Leheste: 6:5: Kajupank tegi vea, Soko realiseeris vabavisked.

Gunnar Leheste: 6:3 Kurbas kiirrünnakust.

Gunnar Leheste: 4:3 Paasoja avab punktiarve.

Gunnar Leheste: 2-3 Britid vastavad kolmesega. Nr 11 Murray.

Ivar Jurtšenko: Kreeka ja Iisraeli mäng sai läbi, Kreeka võitis kodus suurelt 82:61. Võrreldes eelmise mänguga olid kreeklastel väga olulised täiendused juures - Calathes, Vougioukas, Antentoukoumpo jt.

Gunnar Leheste: 2:0 Talts võitis Eestile lahtihüppe ja tõi ka esimesed kaks punkti.

Gunnar Leheste: Eesti algviisikus tulevad väljakule Tanel Kurbas, Janar Talts, Sten-Timmu Sokk, Indrek Kajupank ja Martin Paasoja.

Gunnar Leheste: Hümnide aeg.

Gunnar Leheste: Tiimide tutvustus algab! Päris täismaja saalis veel pole, aga väga palju puudu ka ei jää.

Gunnar Leheste: Soojenduseks joonejooks.

Peep Pahv: Suurbritannia meeskonna liider on Dan Clark, kellele treenerid on andud platsil tegutsemiseks vabad käed. Kui 208-sentimeetri pikkune mängumees soovib, võib ta kaheksa ja poole meetri pealt kolmest visata, samas aga ka viie-kuue meetri pealt selg ees korvi alla pressida. MM-valiksarja avamängus sai Suurbritannia Kreekalt lisaajal napi kaotuse. Selles kohtumises viskas igapäevaselt Hispaania kõrgliigas palliv Clark 36 ja poole minutiga 17 punkti, ent tema tabavus oli vilets.

Peep Pahv: Tänane päev on eriline Matthias Tassi jaoks. 18-aastane noormees on esimest korda ametlikus mängus Eesti rahvusmeeskonna vormis. Kas ta debüütmängus ka platsile pääseb, on kaheldav.

Gunnar Leheste: Eesti meeskonna grupipilt enne viimast soojendust. Foto: Rauno Volmar

Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/FIBAWC/status/935103418380767232

Ivar Jurtšenko: Eesti alagrupi teine kohtumine hetkel juba käib ja Kreeka võitis poolaja Iisraeli vastu 37:32. https://twitter.com/FIBAWC/status/935174681769885696

Ivar Jurtšenko: Tere korvpallisõbrad! Täna tuleb Kalevi spordihallis jõuga (tahtejõuga) Suurbritannia kossukoondis paika panna. Kui täna võitu ei tule, siis unusta ära valiksarja järgmine faas. Sellest tuleb lähtuda. Edasi Eesti!!!