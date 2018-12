BLOGI | Eesti korvpallikoondis jäi võõrsil Saksamaale kindlalt alla

Saksamaa peatreener Henrik Rödl oli noore meeskonnaga täna väga rahul. „Tulime hästi tagasi kaotusest Kreeka vastu. Noored mehed mängisid täna suure entusiasmi ja hasardiga. Meie eesmärk oli mängida tugevalt ning meeskondlikult. Vaatasin täna suure uhkusega, kuidas kõik mängijad väljakul tublit tööd tegid ja endast kõik andsid.“

MM-pääsme juba taganud Saksamaa sai ühe kaotuse kõrvale üheksanda võidu, Eesti kontos on kaks võitu ja kaheksa kaotust.

Eesti jaoks on seega antud koondiseaknal joon all. Järgmisel korral on põhjust kokku tulla veebruaris, mil meil samuti veel kaks kohtumist pidada – kodus 21. veebruaril Serbia ning võõrsil vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril, Gruusia vastu.