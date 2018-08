Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise järgmistele kodumängudele MM-valiksarjas

Eesti kuulub MM-valikmängude teises ringis L-alagruppi koos juba tuttavate Kreeka ja Iisraeliga, lisandunud on ka Serbia, Saksamaa ja Gruusia. Alagrupist pääseb edasi kolm paremat, arvesse lähevad ka eelmise ringi tulemused.

Alates 13. augustist on võimalik soetada kolme mängu koondpilet maksumusega 46,2 eurot. Sooduspaketi hind pensionäridele ja üliõpilastele on 29,7 eurot. Kuni 19-aastastel on võimalus kolme mängu koondpilet soetada hinnaga 20,7 eurot.

Kolme mängu paketid on müügil kuni 27. augustini.

Üksikpiletite müük

Üksikpiletid tulevad müüki 27. augustil ning neid on võimalik soetada 14,90 või 19,90 euro eest olenevalt Saku Suurhalli sektoritest.

Alates 11. septembrist toimub üksikpiletite hinnatõus, kus pileteid mängule saab osta 19,90 euro või 24,90 euro eest olenevalt Saku Suurhalli sektoritest.

PS! Viimased hinnad kehtivad ka kohapeal!