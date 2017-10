VIDEO | Žalgirise leegionär tabas Leedu kossuliigas koos sireeniga ülikaugelt

Koos 3. veerandaja lõppu tähistanud sireeniga viskas oma korvi lähistelt teisele poole palli sisse Žalgirise leegionär Vasilije Micic. Korv siiski ei lugenud, sest sireeni kõlades oli pall alles Micici näppude vahel. Aga ilus vaadata sellegipoolest.

Žalgiris võitis kohtumise suurelt 88:66. Meeskonna resultatiivseim oli 18 punktiga Axel Toupane. Ekskalevlane Mindaugas Kupšas sai Utena poolel kirja 8 punkti ja 5 lauapalli.

