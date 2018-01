VIDEO | Venelased väänavad ajalugu: leedulasest NSVL-i koondise kaptenist tehti riigivastane

Venemaal lööb praegu laineid ja kogub hulgaliselt vaatajaid film “Teel tippu“, mis räägib NSVL-i korvpallikoondise triumfist 1972. aasta Müncheni olümpia finaalis. NSVL võitis USA vastu finaali tulemusega 51:50. Mängu tegi skandaalseks viimased sekundid, mis mängiti uuesti ja tõid lõpuks NSVL-ile võidu.

Nüüd on toonane triumf toodud kinolinale ning loomulikult ei ole seal kangelastegudest puudust. Venekeelne Delfi kirjutab, et kui suures plaanis kujutatakse kõiki ikka kangelastena, siis ära on tehtud toonasele meeskonna kaptenile Modestas Paulaskasele.

Paulauskast on filmis kujutatud NSVL-i vastasena ja natsionalistina, kes plaanib isegi finaali eel vabasse maailma kargamist, kuid naaseb siiski otsustaval hetkel koondise juurde.

Filmi näinud ja toonaseid sündmusi mäletavate inimeste hinnangul on seejuures filmi puhul mitmete faktidega eksitud ning neid teadlikult moonutatud. Samamoodi on mängupilt muudetud palju efektsemaks kui see 1972. aastal tegelikult oli.

Paulauskas on praeguseks ka ise filmi kohta sõna võtnud ning kriitikat ta ei teinud. Lisaks tunnistas ta, et ei kavatse kedagi kohtusse kaevata.

USA koondis ei ole seni tunnistanud toonase matši viimaseid sekundeid õiguspärastena ning nad ei ole senini hõbemedaleid vastu võtnud.