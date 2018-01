VIDEO | Uskumatu korv Taiwani liigast: kõige lootusetum hädavise tõi kodumeeskonnale dramaatilise võidu

kaader videost

Lõpusekundi võiduvisked on korvpallis alati kõige magusamad ning võivad paremal juhul sind Youtube'i sensatsiooniks teha. Sel nädalavahetusel on internetis ringlemas video Taiwani liigast, kus kodumeeskond sai dramaatilise 76:74 võidu just üle väljaku teele saadetud lootusetust hädaviskest.