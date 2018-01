VIDEO | Tarva legend Brandis Raley-Ross pani vastase halastamatult postrile

Lisaks Montenegro liigale teeb klubi kaasa Aadria (ABA) liigas ja FIBA EuroCup sarjas.

Raley-Ross kuulub viie põhimängija hulka, kes saavad igas kohtumises väljakule keskmiselt enam kui paarikümneks minutiks. Aadria liigas on ameeriklase keskmine punktisaak 12,9 ja eurosarjas 9,6.

Värskelt peetud ABA liiga kohtumises KK Zadari vastu viskas Raley-Ross 19 punkti, millest kaks olid eriti meeldejäävad. Montenegro klubi jäi peale 93:77. Raley-Rossi kõrval on klubi üks põhijõude endine Tartu Rocki keskmängija Uroš Lukovic, kes Zadari vastu hiilgas 21 punkti ja 14 lauapalliga.

