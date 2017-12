VIDEO | Seda tehti taas! Ebanormaalne vaatepilt kordus 17 aastat hiljem

Toonane noor "lennumasin" Vince Carter pani USA-Prantsusmaa vastasseisus palli pealt üle 2.18 pika keskmängija Frederic Weisi. Korvpallimaailm oli jahmunud ja rabatud ühekorraga. Nüüd tegi pealtpaneku konkursil sama tembu ära DJ Stephens.

Le Mansi klubis mängiv 196 cm pikkune ameeriklane pani õhtut juhtinud koljati korvi ette seisma ja hüppas temast toorelt üle. Niivõrd võimas põrge peitub mehe jalgades! Kõrvalt vaadates ülimalt efektne ja rahval on jälle mida sotsiaalmeedias jagada ning laikida.

Endiselt NBA-s mängiva Carteri leivanumbriks on tänasel päeval pigem täpsed kolmesed :)

Hey @mrvincecarter15 : @DdotJAY30 revisited your dunk over Fred Weis. 17 years later. With the same 7’1 center ! Great show provided by David Cozette and his crew on SFR Sports.

Cc @SLAMonline @BleacherReport pic.twitter.com/dVoiqKWbiW— Proballers (@WeAreProballers) December 29, 2017