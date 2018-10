VIDEO | Rakvere "aukodanik" Brandis Raley-Ross hullutab publikut Aadria liigas

Käesoleval hooajal esindab ta Zagrebi Cibonat, mis mängib kaasa Aadria liigas. Avamängu kaotas Cibona Bosnia klubile Aleksandrovaci BC Igokea 84:86, ent üht-teist jäi ka näppude vahele.

Just sellest mängust valiti välja nädala TOP5 edetabelis esikoha pälvinud esitus. Raley-Ross hiilgas sööduga, Johndre Jefferson vormistas kombinatsiooni efektse pealtpanekuga.

Raley-Ross viibis väljakul 15 minutit, viskas 12 punkti ja andis 2 korvisöötu.

SHOWTIME! Check out the #TOP5 plays of #ABALiga Round 2! Featuring:

5. Rade Zagorac (@PartizanBC)

4. @Ecook23_ (@KKCedevita)

3. Bašić & Vuković (@kkzadar)

2. @jragz1 & Faye (@kkcrvenazvezda)

1. Ljubičić, Raley-Ross & Jefferson (@kk_cibona) pic.twitter.com/oGlavtsfVR— ABA Liga (@ABA_League) October 11, 2018