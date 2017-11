VIDEO | Pöörane mäng! USA üliõpilasliigas nähti kolm viie vastu korvpalli

USA korvpalli üliõpilasliigas nähti omapärast kolm viie vastu mängu. NCAA kõrgeima divisjoni kohtumises Alabama ja Minnesota vahel eemaldati väljakule astumise eest kõik seitse Alabama meeskonna vahetusmängijat.

See juhtus teisel poolajal, kui lõpuni jäi veel 13.39. Väljakul tekkis rüselus, pingimehed arvasid, et tormavad appi, ja nii see karistus kätte saadi.

Esialgu jätkas Alabama viiekesi, kuid õige pea langes vigadega pingile Dazon Ingram (mängida jäi 11.37) ja vaid minut hiljem vigastas hüppeliigest John Petty. Sealt edasi tehti mängu kolmekesi ja nii vingelt, et 13-punktilisest kaotusseisust jõuti kolme punkti peale. Collin Sexton viskas kokku 40 punkti, neist 19 tulid kolmekesi väljakul olles!

Alabama lõpuks küll kaotas 84:89, ent elevust tekitati kõvasti. Meeskonda juhendab 1999. aastal San Antonio Spursiga NBA meistriks tulnud Avery Johnson.

YoungBull was the first Bama player to score 40 points since 1978.. and he did it while playing 3-on-5. 🏀💎 pic.twitter.com/F2SXWN7hO3— HoopDiamonds (@HoopDiamonds) November 26, 2017