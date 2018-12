VIDEO | Päris hull vaatepilt! Žalgirise ja Lietuvos rytase mängu eel tekitasid fännid areeni naabruses tulemere

Mäng tõi Kaunases saali pea 11 300 pealtvaatajat ja kõva möll mängupaiga ümber algas juba kolm tundi enne kohtumise algust. Pooltuhat Vilniuse meeskonna toetajat loitsid teel mängupaika tulemere.

Euroliiga meeskond Žalgiris võttis ikkagi oma ja võitis kohtumise 95:86. Võitjate suurim korvikätt oli 15 punktiga Edgaras Ulanovas, 14 punkti lisasid Brandon Davies ja Marius Grigonis.

Teiselt poolt oli 25 punktiga üleplatsimees Dominique Sutton.

Žalgiris juhib Leedu liigat (12/1), Lietuvos rytas (9/4) on Klaipeda Neptunase (11/2) järel kolmas.

Game day in Kaunas. Zalgiris vs Rytas with around 400-500 Rytas fans from Vilnius pic.twitter.com/xcfxuALg30— Donatas Urbonas (@Urbodo) December 9, 2018