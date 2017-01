Uus-Meremaa korvpalliliigas sai eile võika vigastuse New Zealand Breakersi ameeriklane Akil Mitchell, kelle silm vastase sõrmega kohtudes peast välja hüppas.

Pallur langes käega silmast kinni hoides põrandale pikali ega lasknud sellest lahti kuni haiglasse jõudmiseni.

"Tundsin peopesaga, et mu silm on näost väljas. Õnneks näen veel sellega. Mäletan, et mõtlesin "Oh, mees... See on päris paha" ning kui aru sain, mis juhtunud on, läksin endast täiesti välja. Mulle anti kiirabis valuvaigisteid ja mingeid silmatilku, pärast mida tundsin, et silm liikus oma kohale tagasi. See oli väga veider tunne. Kui lõpuks jälle pilgutada sain, oli see hea tunne."