VIDEO | Naiste korvpall on igav? Kaugel sellest, publik läks nähtust täiesti arust ära

17aastane Belibi, kelle lemmikmängijaks LeBron James, on suuteline mänguväljakul tegema samu trikke, mida temavanused noormehed.

Värskelt peetud Colorado osariigi meistrivõistluste mängus, kus Belibi esindas Stanfordi naiskonda, pakkus ta pealtpaneku, mis ajas publiku hulluma. Pikkust on Belibil 186cm, hüppevõime kadestamisväärne.

Belibi vedas võistkonna 79:52 võiduni, tema enda kontosse kogunes 32 punkti.

Crowd goes crazy after 6-1 Stanford signee Fran Belibi steals the ball, goes full court & throws down a dunk for 2 of her 32 points!

Pealtpanekute harjutamine treeningul:

A few facts about Fran Belibi & a few dunks from practice today:

-she's only 6-1 (but she can fly)

-she's only been playing basketball since freshman year

-she's INSANELY smart. Scored a 35 on her ACT, one off a perfect score & in the 99th percentile (hence, Stanford) pic.twitter.com/XDWB6Kehli— Lindsay Joy (@LindsayJoyTV) December 14, 2018