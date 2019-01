VIDEO | Kuulus NBA ekspert käis Saksamaal Henri Drelli resultatiivset partiid jälgimas

Nimelt teatas tuntud ESPNi NBA draft´i analüütik Jonathan Givony Twitteris, et sõitis Saksamaale spetsiaalselt Drelli mängu vaatama. "18aastane eestlasest väike äär on Saksamaa esiliigas Bambergi duubelmeeskonna eest tegemas suurepärast hooaega," kirjutas ta enne matši.

Drell viskas selles kohtumises 21 punkti ning jagas kolm resultatiivset söötu.

Estonian Henri Drell getting shots up pregame for Baunach. He's averaging 13 points in 25 minutes so far this season and will be asked to carry a heavy load tonight with his team severely injury depleted. pic.twitter.com/6FxoaaCe4G