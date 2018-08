VIDEO | Katus keeras ära! Kui juba trumm läks, mingu ka pulgad

See ajas kopsu üle maksa Trotamundose palluril Terrell Stoglinil. Ta haaras kohtumise lõpus kohtuniku käest palli ja virutas selle jalaga tribüünile. Seejärel rebis särgi seljast, näitas vastasklubi fännidele keskmist sõrme ning suundus vabatahtlikult riietusruumide poole.

Kes tahab, see kaotab viisakalt, kes ei taha, see... trotamundos.

Noortele korvpalluritele mittesoovitav. Võib põhjustada pika võistluskeelu ja kodustele närvivapustuse.

Punt the ball ✅

Take your shirt off ✅

Flip the bird ✅

Terrell Stoglin does it all in one of the greatest ejections of all-time. pic.twitter.com/oA7ddw0sPk— FOX Basketball (@FoxBasketball) August 14, 2018