VIDEO | Kas tõesti ainult 15-aastane? Mali kossutalent püüdis Aafrika meistrivõistlustel skautide pilke

208 cm pikk ja 107 kg kaaluv Ballo kogus keskmiselt 25.7 punkti ja 22.8 lauapalli mängu kohta, aidates Malil võita kõik kaheksa kohtumist. Sellega tagas Mali endale koha järgmisel aastal Argentinas toimuvale U17 MM-ile.

15-year old Oumar Ballo destroying the FIBA U16 African Championship.