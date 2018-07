VIDEO | Kas see on korvpalli tulevik? Uudsed mängulõpureeglid on USA-d vallutamas

The Basketball Tournament tõi läbimurde

Idee küpsemise järel saatis Elam oma ettepaneku erinevatele treeneritele, ametnikele ja muudele korvpallitegelastele, kuid mitte keegi ei soostunud seda katsetama. Läbimurre tuli alles 2016. aasta augustis, kui Elam saatis detailse 67-slaidilise PowerPointi esitluse Jon Mugarile - mehele, kes oli eelnevalt loonud võistluse nimega The Basketball Tournament (TBT).

TBT on korvpalliturniir, kus teoreetiliselt saab osaleda igaüks: 2014. aastal loodud võistlusel on võimalik oma meeskond sisse osta, samuti on võimalik turniirile pääseda fännihääletuse abil. Turniiri võitja saab auhinnarahana kaks miljonit dollarit, otsepilti näitab ESPN.

Mugar tunnistas, et korvpallipuristina oli ta alguses sellise radikaalse uuenduse vastu. „Oleks tema kirjas kas või üks kirja- või faktiviga olnud, oleksin ma selle kinni pannud ja teema unustanud. Aga see oli nii hästi ja põhjalikult koostatud, et oli kaugele näha, et see on väga hästi läbi mõeldud. Olin küll skeptiline, aga pärast seda, kui temaga kümmekond korda telefonis rääkisime, otsustasin talle võimaluse anda."

„Elam Endinguks" („Elami mängulõpuks") ristitud reeglimuudatusega katsetati esmalt üksikutes kohtumistes, tänavu suvel toimunud TBT-l peeti selle süsteemiga aga kõik kohtumised ning uuendus jõudis laiema avalikkuse ette.

NBA ja ülikoolikorvpall jälgivad süsteemi huviga

NBA korvpallioperatsioonide asepresident ja endine tippmängija Kiki Vandeweghe tunnistab, et mõttel on jumet. „Meie mäng on küll praegu heas kohas, aga hoiame alati silma peal arengutel, mis meie spordis toimuvad. Oleme seda süsteemi uurinud ja jälginud ning arvame, et see on päris intrigeeriv. Praegu oleks see meie jaoks ilmselt liiga radikaalne asi, mida proovida, ent jälgime ka edaspidi neid mänge, kus seda kasutatakse ning hoiame tulemustel kätt pulsil," sõnas Vandeweghe.

Mänge jälgides on tulnud välja ka süsteemi mõned miinused. Vandeweghe ning korvpallistrateegia spetsialist Evan Wasch leidsid TBT kohtumisi uurides süsteemis nii mõnegi võimaliku murekoha. Ühest küljest elimineerib see draama, mis kaasneb lisaajaga; teisalt näitasid osad kohtumised, et tasavägise mängu puhul ei pruugi see kaasa tuua sugugi vähem vabaviskeid - meeskonnad tegid sihilikke vigu siis, kui vastasel oli sihtskoorist veel kolm punkti puudu, et mitte lubada neil kolmepunktiviskega mängu ära otsustada.

„Olen sellest intrigeeritud, aga pärast selle mängudes vaatamist jahtusin pisut maha," sõnas Wasch.

Dallas Mavericksi koloriitne omanik Mark Cuban arvab samuti, et NBA-s seda nägema ei hakata. „Eeldan samas, et NBA ja meie partnerid kasutavad seda ära mõnedel televisiooni jaoks tehtud turniiridel."

Ülikoolikorvpall jääb samuti äraootavale seisukohale - tahetakse süsteemi veel mitmeid aastaid jälgida, et selle plusse ja miinuseid paremini hinnata saaks.

Igatahes on Elami lõpud ennast korvpallikaardile mänginud - kas seda ka mõnel kõrgemal tasemel kunagi kasutama hakatakse, on juba tulevikumuusika.

Stiilinäiteid Elami lõppudest: