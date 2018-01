VIDEO | Kas 17-aastane ja 231 cm pikkune rumeenlane on korvpalli tulevik?

17-aastasest ja 230 cm pikkusest Rumeenia poisist Robert Bobroczky'st vormitakse USA-s Ohios Spire'i instituudis tippkorvpallurit. Kui Bobroczky astuks praegu korvpalliliiga NBA väljakutele, siis saaks temast üks läbi aegade kõige pikemaid mängumehi unistuste liigas.

NBA läbi aegade kõige pikemateks mängijateks on olnud Manute Bol ja Gheorghe Muresan, kel mõlemal oli samuti pikkust 231 cm. Sarnaselt Muresanile on ka Bobroczky pärit Rumeeniast.

Bobroczky on olnud alati pikka kasvu ning üheksa-aastaselt oli ta juba 180 cm pikkune. Kui noore korvpalluri isa Zsigmond on 216 cm pikkune, siis lisaks isale sai ta viimati kellelegi silmast-silma vaadata 14-aastaselt, kui ta kohtas Sevillas praeguse NBA tähe Kristaps Porzingisega.

Mängulises plaanis ongi Porzingis Bobroczky suureks eeskujuks. Siiski on rumeenlasel pikk tee veel tippkorvpallini minna. USA-sse tuli noor mängumees seetõttu, et esmases järjekorras järele aidata lihasmassi, mis lubaks tal tipptasemel mängida. Lisaks tuleb tal võidelda erinevate tervisehädadega. Muuhulgas on tal tuvastatud skolioos, mis põhjustab alaselja valusid. Kuigi Bobroczky enam pikemaks ei kasva, siis on probleeme ka tema puusadega, mis ei ole päris tasakaalus.

Siiski kirjutavad nii Washington Post kui ka New York Times, et noormehel võib tulevikus tippkorvpalli asja olla. Üldise arvamuse kohaselt võikski tegemist olla tulevase korvpallitähega, kuid selleks peab tema keha tippspordi valule vastu pidama.

