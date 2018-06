Internetiavarustes on viimastel päevadel ringlema hakanud video Kanada minikorvpallist - seal on ilma tegemas 12-aastane ja kaaslastest vaat et kahe pea jagu pikem Olivier Rioux.

Vaata videost, kuidas Rioux ülima lihtsusega pealt paneb ning minikorvpalli lausa absurdseks muudab!