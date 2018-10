VIDEO | Kalev/Cramo endine peatreener alustas FIBA Meistrite liigat dramaatilise võiduga

Vucinic juhendab alates käesoleva aasta suvest Itaalia kõrgliiga meeskonda Avellino Sidigas. Leping sõlmiti kaheks hooajaks. Euroopas töötas Vucinic viimati 2012. aastal kui juhendas Itaalia esiliigas Forli klubi.

Algus Avellinoga on olnud edukas. Itaalias juhatati hooaeg sisse 98:81 võiduga Cantu üle. Caleb Green põrutas 32 punkti ja võttis 15 lauapalli.

FIBA Meistrite liiga alagrupiturniiri esimeses voorus alistati täna võõrsil tõelises põnevusmängus VTB liiga klubi Nižni Novgorod 100:93. Võitja sai klaariks teisel lisaajal. Normaalaeg lõppes seisul 75:75, esimene lisaaeg 90:90. Esimese lisaaja lõpus tassis Nižni Novgorodi 2,4 sekundiga miinus kolme pealt välja Kendrick Perry, tabades üle käte raske kolmese. Perry arvele kogunes 25 punkti.

Avellino poolel oli 34 punkti üleplatsimees Norris Cole.

Vucinic juhendas Kalev/Cramot aastatel 2008-2010, esimesel hooajal võideti nii Eesti karikas kui meistritiitel.

