VIDEO | Julm toorutsemine USA üliõpilasliigas

Mängu lõpuminutitel sai jõhkra toorutsemisega hakkama Fitchburg State'i mängumees Kewan Platt, kes pani viset sooritanud vastasele tahtlikult küünarnukiga vastu lõugu. Sissesõit nägi välja väga robustne, õnneks Nate Tenaglia tõsiselt viga ei saanud.

Juba esimesel poolajal tehnilise vea teeninud Platt intsidendi järgselt mängust eemaldati. Päev hiljem esines Fitchburgi ülikooli spordidirektor Matthew Burke avaldusega, kus märkis, et toorutseja arvati korvpallimeeskonnast välja.

This guy is CRAZY!!! He could have killed him. pic.twitter.com/zmIKzUHhWb— Emiliano Carchia (@Carchia) November 15, 2018